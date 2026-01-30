बीजेपी ने जारी की प्रवक्ता पैनलिस्टों की जंबो लिस्ट, पार्टी की रीति नीति, सोच के साथ विपक्ष को देंगे जवाब

Rajasthan Politics: बीजेपी राजस्थान ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्टों की 41 सदस्यीय जंबो टीम की घोषणा की है. इस सूची में पुराने अनुभवी चेहरों के साथ-साथ नए युवा और महिला प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है. पार्टी का उद्देश्य है कि यह टीम विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दे, पार्टी की रीति-नीति और सोच को मजबूती से प्रस्तुत करे तथा हर मंच पर प्रभावी ढंग से पक्ष रखे. संगठन से जुड़े विभिन्न स्तरों के नेताओं को जगह देकर टीम को विविध और संतुलित बनाया गया है, ताकि मीडिया डिबेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर पार्टी की आवाज मजबूत हो सके.

इनका नाम शामिल -

घोषित सूची में लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पंकज मीणा, सुमन शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, प्रताप राव कौशिक, लक्ष्मीकांत पारीक, पंकज जोशी, शैलेंद्र गुर्जर, सुरेश गर्ग, निमिषा गौड़, डॉ मनीषा सिंह, पंकज मेहता, नीरज जैन, इंदिरा चौधरी, राजेंद्र सिंह शेखावत, सूरत सोनी, तन्मय शर्मा, अटल खंडेलवाल, जोगिंदर राजपुरोहित, विकास बारहट, सुमित श्रीमाल, भवानी पाईवाल, विपिन भारद्वाज, महिपाल महला, शिवानी सिकरवाल, अजय पाल सिंह मांडोता, नवीन शर्मा, एडवोकेट प्रीति शर्मा, आरपी विजय, नामित जैन, अशोक सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा, नवनीत राजपुरोहित, मनीष पारीक, नम्रता सिंह, रामु पाराशर, प्रीति शर्मा, जगदीश सैनी, ललित लकवाल, सुरेश ठोलिया और मुकेश रावत के नाम शामिल हैं.

विपक्ष का प्रभावी रूप से देगी जवाब -

यह टीम प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ-साथ विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देगी. मीडिया और सोशल मीडिया पर भाजपा की रणनीति को धार देने के उद्देश्य से यह कदम अहम माना जा रहा है.

