अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की एकतरफा जीत, डोटासरा बोले- बीजेपी का मोरिया बुला दिया

Rajasthan Politics : अंता चुनाव की पूरी काउंटिंग में प्रमोद जैन भाया ने पकड़ बरकरार रखी, मांगरोल शीशवाली के दलित मीणा बहुल इलाके से भाया ने शुरूआत में जो बढ़त बनाई, वो आखिर तक बरकरार रही.एक राउंड में नरेश मीणा ने बढ़त बनाकर सबको चौकाया. लेकिन फिर ...
Anta Elections : मतदान के दिन भाजपा नेताओं ने बीस हजार से ज्यादा वोट से जीत के दावे किये थे. मतदान खत्म होने के बाद विक्ट्री सिंबल बनाकर जीत के प्रति कांफिडेंस दिखाया था. पर तमाम दावे धरे के धरे रह गये, पार्टी के नेताओं के अंता उपचुनाव के नतीजे ने होश उड़ा दिये हैं.जनता के बीच चल रहे अंडर करंट को भाजपा नेता भांप ही नहीं पाये.बीस हजार से जीत के दावे खोखले साबित हो गये और प्रमोद जैन भाया ने अंता में इकतरफा जीत दर्ज की कांग्रेस मुख्यालय में जीत का शंखनाद हुआ.
प्रदेश सरकार को अंता की जनता ने आईना दिखा दिया - टीकाराम जूली
गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली ने एक दूसरे को लडडू खिलाकर जीत की शुभकामनायें दीं.डोटासरा ने अंता की जनता का आभार जताया और इस जीत को अगले विधानसभा चुनाव का प्री टैस्ट करार दिया. डोटासरा बोले अंता की जनता ने भाजपा का मोरिया बुला दिया डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार ने अंता उप चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया नेताओं केा डराया धमकाया पर तमाम दांव उलटे पड़ गये तो जूली ने इसे भाजपा सरकार की उल्टी गिनती बताया. जूली बोले-भाजपा सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है प्रदेश सरकार को अंता की जनता ने आईना दिखा दिया है.
भीतरघात ने डुबोई भाजपा की कश्ती
पूरे मुकाबले में प्रमोद जैन भाया ने पकड़ बरकरार रखी,मांगरोल शीशवाली के दलित मीणा बहुल इलाके से भाया ने शुरूआत में जो बढ़त बनाई वो आखिर तक बरकरार रही.एक राउंड में नरेश मीणा ने बढ़त बनाकर सबको चौकाया. आखिर तक नरेश मीणा नंबर दो पर आने से महज एक सौ अठाईस वोट से दूर रह गये. मोरपाल सुमन को दूसरे स्थान पर आने के लिए पन्द्रह राउंड इंतजार करना पड़ा. ना बीजेपी का जनबल बनाम धनबल का नारा चला और न ही अमीर बनाम गरीब की लड़ाई काम आई बाहरी नेताओं के भरोसे जीत की उम्मीद कर रही भाजपा का दांव उल्टा पड़ गया और स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत के दम पर भाया ने पन्द्रह हजार पांच सौ चौरानवें वोटों से धमाकेदार जीत दर्ज की. बीजेपी का न पन्ना प्रमुख फॉर्मूला चला और न ही बूथ मैनेजमेंट काम आया.
बाहरी नेताओं की जरूरत से ज्यादा मौजूदगी
पार्टी में जमकर भीतरघात हुआ. जिसकी भनक भी प्रदेश नेतृत्व नहीं लगा पाया. स्थानीय दिग्गज चेहरा दिखाने तक सीमित रहे और चुनाव के दिन वोट डलवाने के बजाय घर बैठे रहे. अंता के प्रधान से लेकर पूर्व जिला प्रमुख, जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के बूथों पर भाजपा की करारी हार हुई, पूरे चुनाव कैंपेन में वसुंधरा राजे अकेली संघर्ष नजर आई बाहरी नेताओं की जरूरत से ज्यादा मौजूदगी ने भी भाजपा के खिलाफ माहौल खड़ा किया.
नेताओं की आपसी, गुटबाजी का तोड़ नहीं निकाल पाना बनी हार की वजह
नेताओं की आपसी, गुटबाजी का तोड़ पार्टी आखिर तक नहीं निकाल पाई, जबकि कांग्रेस भाया को जिताने के लिए आखिर तक एकजुट नजर आई. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल अशोक चांदना ने आखिर तक भाया की जीत के लिए पूरी ताकत झोंके रखी. भाया पर जितने भी आरोप लगे उसे पार्टी ने सहानुभूति में तब्दील कर लिया. जीत के बाद कांग्रेस नेताओं के चेहरे खुशी से खिल उठे. प्रहलाद गुंजल ने इसे भजनलाल सरकार के कामकाज के खिलाफ जनता की मुहर करार दिया.
पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का बढ़ेगा हौंसला
पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का बढ़ेगा हौंसला बिहार की हार के गम से उबरने में मिलेगी मदद. बहरहाल, कांग्रेस को मिली ये जीत बिहार में मिली करारी हार से प्रदेश में उबरने में मदद करेगी. साथ ही अगले साल होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतीराज के चुनाव में पार्टी को भाजपा का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करेगी. गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में मिली चमत्कारिक जीत ने कांग्रेसी खेमे को उत्साह से लबरेज कर दिया है. जाहिर है गुटों में बंटी पार्टी के लिए बिहार और अंता एक ही संदेश दिया है एकजुट रहोगे तो जीतोगे.नहीं तो बिखर जाओगे. शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस इससे सीख लेती नजर आये.
