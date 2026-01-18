Zee Rajasthan
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में राजस्थान की बड़ी भूमिका! 20 प्रस्तावक तय, CM से पूर्व CM तक शामिल

Rajasthan News: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावक तय किए गए हैं. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, दोनों उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हैं, जो चुनाव में राजस्थान की अहम भूमिका दर्शाते हैं.

Published: Jan 18, 2026, 02:46 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 02:46 PM IST

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में राजस्थान की बड़ी भूमिका! 20 प्रस्तावक तय, CM से पूर्व CM तक शामिल

Rajasthan Politics News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में राजस्थान से प्रस्तावकों की सूची भी सामने आ गई है. भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए देशभर से प्रस्तावक तय किए गए हैं, जिनमें राजस्थान के 20 प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है. यह सूची पार्टी के भीतर राजस्थान की मजबूत राजनीतिक भूमिका को भी दर्शाती है.

भाजपा सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रस्तावकों की अहम भूमिका होती है. इसी के तहत राजस्थान से जिन नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है, उनमें सरकार, संगठन और संसद से जुड़े वरिष्ठ चेहरों को जगह दी गई है. यह साफ संकेत है कि पार्टी नेतृत्व चुनावी प्रक्रिया में संतुलन और अनुभव को प्राथमिकता दे रहा है.

राजस्थान से प्रस्तावकों की सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम सबसे ऊपर शामिल है. उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी प्रस्तावक बनाया गया है. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इस अहम जिम्मेदारी में शामिल किया गया है, जो पार्टी में उनके कद और अनुभव को दर्शाता है.

सरकार के शीर्ष स्तर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा को भी प्रस्तावक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पूनिया, अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी सूची में स्थान मिला है.

संसदीय स्तर पर भी राजस्थान की भागीदारी दिखाई देती है. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और जयपुर से सांसद मंजू शर्मा को प्रस्तावकों में शामिल किया गया है. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार में जिम्मेदारी संभाल चुके अन्य नेताओं को भी इस सूची में जगह दी गई है.

कुल मिलाकर राजस्थान से 20 प्रस्तावकों के नाम तय किए गए हैं, जिनमें सरकार, संगठन, संसद और विभिन्न बोर्ड-आयोगों से जुड़े नेता शामिल हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान की राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत को खास महत्व दिया गया है.

पार्टी जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के लिए बेहद अहम होता है. ऐसे में राजस्थान से इतने बड़े और संतुलित प्रतिनिधित्व का मिलना राज्य की मजबूत पकड़ और नेतृत्व की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है. आने वाले दिनों में नामांकन और चुनावी प्रक्रिया के साथ इस पर और तस्वीर साफ होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

