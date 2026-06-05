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राठौड़-बेनीवाल के बीच तल्खी और बढ़ी, कानूनी नोटिस पर सियासी गर्मी तेज, राठौड़ बोले - राजनीति में गिरावट बर्दाश्त नहीं

Rajasthan Politics: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले BJP और RLP के बीच टकराव तेज हो गया है. हनुमान बेनीवाल के कानूनी नोटिस पर BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जवाब देने पर विचार किया जा रहा है. विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Sharma
Published: Jun 05, 2026, 06:36 AM|Updated: Jun 05, 2026, 06:36 AM
राठौड़-बेनीवाल के बीच तल्खी और बढ़ी, कानूनी नोटिस पर सियासी गर्मी तेज, राठौड़ बोले - राजनीति में गिरावट बर्दाश्त नहीं
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में BJP और RLP में सियासी संग्राम तेज हो गया है. कानून नाेटिस के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल के बीच तल्खी और बढ़ गई है. बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उन्हें नोटिस मिल चुका है, लेकिन इसका जवाब देना है या नही, इस पर विचार किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में गिरावट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल की मंत्रिमंडल और सीएम पर टिप्पणी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पलटवार से राजनीतिक सियासी गर्मी बढ़ गई है. राठौड़ ने बेनीवाल के बहिष्कार का बयान दिया तो बेनीवाल ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया. नोटिस में बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए गए कुछ बयान तथ्यों से परे हैं और उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. इसी के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया. इधर नोटिस सामने आने के बाद से ही राजस्थान की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है . पंचायत-निकाय चुनाव से पहले इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जा रहा है.

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सोच-समझकर प्रतिक्रिया देंगे
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान अध्यक्ष राठौड़ का जवाब आया कि सोच-समझकर प्रतिक्रिया देंगे. राठौड़ ने कहा कि उन्हें नोटिस मिल चुका है. इसका जवाब देना चाहिए या नहीं, इस पर अभी विचार चल रहा है. हमारे वकील कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं और उसी के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा. साथ ही राठौड़ ने यह भी कहा कि राजनीति में संवाद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और किसी भी स्थिति में राजनीतिक गिरावट स्वीकार नहीं की जा सकती. मैंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए. प्रार्थना करना क्या गलत है. इस देश में अच्छे लोग हैं जो ओछी राजनीति पसंद नहीं करते, उच्च कोटि की राजनीति चाहते हैं.

बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है. राठौड़ ने यह भी कहा कि कुछ नेताओं के पास शब्दों का चयन ठीक नहीं है और राजनीति में भाषा का स्तर गिरना चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवाद की गरिमा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है.

राठौड़ ने स्पष्ट किया उनका संगठन और वह स्वयं चाहते हैं कि प्रदेश में उच्च स्तर की राजनीति हो. राजनीति का उद्देश्य समाज और लोकतंत्र को मजबूत करना होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपों के जरिए माहौल खराब करना. राठौड. ने कहा कि मैं तो ज्ञापन लेना चाहता था, लेकिन बेनीवाल के समर्थक डंडे मारने लगे. मैँ शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढूंगा. कभी अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जूली के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुना होगा. हम उनका सम्मान करते हैं. हमारी गलती बताओ मैं सुधार करूंगा. ज्ञापन ले लूंगा आदर्श व्यवहार करें डंडे तो नहीं मारें.


इधर राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी और आरएलपी दोनों ही पार्टियों के प्रमुखों के बीच विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं. ऐसे में कानूनी नोटिस और बयानबाजी से शुरू हुआ यह मामला अब केवल कानूनी नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है. चुनाव से पहले इस तरह का विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है. इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ने की संभावना है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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