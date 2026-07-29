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बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान, वाराणसी से आज रवाना होगा मंगल कलश रथ, राजस्थान में होगा ऐतिहासिक स्वागत

Jaipur News : वाराणसी से 29 जुलाई को यानि की आज मंगल कलश रथ,  राजस्थान के लिए रवाना होगा और 30 जुलाई को भरतपुर जिले के ऊँचा नागला स्थित राजस्थान सीमा पर रथ का ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया जाएगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Jul 29, 2026, 08:32 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 08:34 AM IST
बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान, वाराणसी से आज रवाना होगा मंगल कलश रथ, राजस्थान में होगा ऐतिहासिक स्वागत
Image Credit: 30 जुलाई को भरतपुर जिले के ऊँचा नागला पहुंचेगी मंगल कलश यात्रा

Jaipur News : संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी से मंगल कलश रथ रवाना होगा. कलश रथ के राजस्थान में जगह जगह ऐतिहासिक स्वागत होगा. इससे पहले वाराणसी में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. राजस्थान से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्यक्रमों में सहभागिता कर संत गुरु रविदास के समरसता, समानता एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया.

बीजेपी का सामाजिक समरसता कार्यक्रम

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संत रविदास की जन्म स्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में विभिन्न राज्यों से आए बीजेपी प्रतिनिधि सामाजिक समरसता के कलश लेने पहुंचे. बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, महामंत्री कैलाश मेघवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रविदास स्मारक स्थल पर पावन मिट्टी पूजन किया. इसके बाद रविदास स्मारक स्थल से गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर तक भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई. बैंड-बाजों, पारंपरिक वाद्ययंत्रों, जयघोष और भक्ति गीतों के बीच निकली इस शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और वातावरण “जय गुरु रविदास” एवं समरसता के नारों से गूंज उठा.

संत गुरु रविदास जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना मकसद

मंदिर परिसर में आयोजित मंगल कलश पूजन में राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने समरसता के प्रतीक मंगल कलश को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया गया और संत गुरु रविदास जी के विचारों को राजस्थान के प्रत्येक गाँव, कस्बे और शहर तक पहुंचाने का संकल्प लिया. ये मंगल कलश केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर राजस्थान पहुंचेगा. बीजेपी समाज के अंतिम व्यक्ति तक संत-महापुरुषों के विचारों को पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और समरसता संकल्प अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

30 जुलाई को भरतपुर पहुंचेगा मंगल कलश रथ

वाराणसी से 29 जुलाई को यानि की आज मंगल कलश रथ, राजस्थान के लिए रवाना होगा और 30 जुलाई को भरतपुर जिले के ऊँचा नागला स्थित राजस्थान सीमा पर रथ का ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया जाएगा. इसके बाद भरतपुर से गुलाबी नगरी जयपुर तक मार्ग में सैकड़ों स्थानों पर समाजजनों, कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मंगल कलश रथ का भव्य स्वागत, पुष्पवर्षा एवं अभिनंदन किया जाएगा.

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