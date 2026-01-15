डोटासरा पर BJP का पलटवार, बगड़ी बोले-यह चाहते हैं रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के नाम जोड़े जाएं

Rajasthan Politics: SIR के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटवाने और जुड़वाने को लेकर शुरू हुई लड़ाई सड़े पर आ गई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि ये चाहते हैं वोटर लिस्ट में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के नाम जोड़े जाएं, इसलिए हो हल्ला कर रहे हैं. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना चुनाव आयोग का है, हमारा नहीं है.

डोटासरा पर बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर दबाव डालकर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम हटवाने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने बीएलओ के हस्ताक्षर के बिना नाम जुड़वाने, बड़ी संख्या में कांग्रेस के वोटरों के नाम कटवाने का भी आरोप लगाया. इसके बाद बीजेपी की ओर से डोटासरा के आरोपों पर पलटवार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस नेता झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता उनकी हकीकत जानती है. श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटवाने की एक प्रक्रिया तय है. मृत व्यक्ति, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है या फिर बाहरी व्यक्ति का नाम है तो एसआईआर के तहत हटाया जाएगा. एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों में बीएलए वन व बीएलए टू नियुक्त कर रखे हैं. वोटर लिस्ट में नाम हटाने जोड़ने का काम निर्वाचन का है. पार्टी के बीएलए के आपत्ति देने का अधिकार है. कांग्रेस झूठ बोलकर सिर्फ गुमराज करने का काम कर रही है.

निर्वाचन आयोग तय करेगा कि नाम हटाना या जोड़ना

बगड़ी ने स्पष्ट किया कि हमारी तरफ से कोई नाम नहीं जोड़ा जा रहा है या हटाया जा रहा है. निर्वाचन आयोग तय करेगा कि नाम हटाना या जोड़ना है. उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जहां चुनाव हारते हैं, वहां ईवीएम पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं और जहां चुनाव जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलते हैं. इनका सिर्फ हल्ला करना और लोगों को गुमराह करना है.

बगड़ी ने उल्टा कांग्रेस नेताओं पर आरोप मढ़ा कि नाम हटाने जुड़वाने की चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है. वहीं ये चाहते हैं रोहिंग्या के नाम जोडे़ जाएं, ये चाहते हैं कि बांग्लादेशियों के नाम जोड़े जाएं लेकिन SIR में बाहरी व्यक्ति का नाम निर्वाचन आयोग की तरफ से हटाया जा रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है. इनको तकलीफ है कि हमारे परमानेंट वोटर को क्यों हटाया जा रहा है.

हल्ला करने की जरूरत क्या है ‌?

बगड़ी ने कहा कि एक विधायक ने कहा कि नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन ‌? ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं सौ वर्ग गज के प्लॉट में दो सै लोगों के नाम है, एक एक घर में तीन तीन सौ वौट आए हैं, जिस पर आपत्ति बीएलए ने आपत्ति दी है. यदि नाम सही है तो नहीं काटे जाएंगे, गलत है तो निश्चित रूप से काटे जाएंगे ‌? तो बीएलओ वन और वन टू को आपत्ति देने का अधिकार नहीं है क्या ‌? अब ‌? निर्वाचन आयोग जांच करेगा कि सही है तो नहीं हटाया जाएगा, इसमें हो हल्ला करने की जरूरत क्या है ‌?

बगड़ी ने गंभीर आरोप लगाया कि डोटासरा ने फर्जी वोटर जोड़ रखे थे वो एसआईआर प्रक्रिया के तहत हटेंगे, ये हो हल्ला कर गुमराह कर हैं कि ताकि फर्जी नाम जुडे रह जाएंगे। इसमें आपत्ति का विषय का कहां आएगा.

सरकार और पार्टी के दबाव डालने के आरोप पर श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, कोई भी आपत्ति दे सकता है, कोई भी नाम जुड़वा सकता है। अभी नाम हटाए नहीं गए हैं, सिर्फ आपत्ति दी है, यदि आपत्ति गलत होगी तो नाम जुड़े रहेंगे.

यह सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं…

वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीएल संतोष को लेकर लगाए गए आरोप पर बगड़ी ने कहा कि यह सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं, बीएल संतोष और शाह का काम नहीं है कि वो नाम हटवाने आए हैं. वो पार्टी और संगठन की बैठक लेने आए थे. यह सिर्फ एक बहाना है, यह गुमराह करने का और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग को किसी प्रकार के दबाव में आने की जरूरत नहीं है.