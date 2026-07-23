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पंचायत-निकाय चुनाव से पहले BJP का मेगा समरसता अभियान, संत रविदास जयंती पर SC वर्ग तक पहुंचने की तैयारी

Rajasthan Politics: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक 'श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान' चलाएगी. संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर शुरू होने वाले इस अभियान के तहत गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक संत सम्मान, जनसंपर्क और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 06:48 PM|Updated: Jul 23, 2026, 06:48 PM
पंचायत-निकाय चुनाव से पहले BJP का मेगा समरसता अभियान, संत रविदास जयंती पर SC वर्ग तक पहुंचने की तैयारी
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर मेगा आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने जा रही है. प्रदेश में सामाजिक समरसता के संकल्प के साथ शुरू किए जा रहे इस अभियान के जरिए बीजेपी की वंचित वोटों पर निगाह है. 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले इस अभियान में बीजेपी संत सम्मान, संवाद और जनसंपर्क के कार्यक्रमों के जरिए इस वर्ग के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश में है. ऐसे में यह अभियान धार्मिक और सामाजिक संदेश के साथ-साथ राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है. अभियान के सफल संचालन के लिए गुरुवार को जयपुर RIC झालाना में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

BJP देशभर में चलाएगी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान

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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. बीजेपी संगठन चुनावी मोड में है और इसी बीच पार्टी देशभर में "श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान" शुरू करने जा रही है. अभियान 29 जुलाई यानी गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा. संगठन का दावा है कि इसके जरिए संत गुरु रविदास के समता, सेवा और सामाजिक न्याय के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.

अभियान को लेकर रणनीति साफ है. अभियान का दायरा केवल बड़े शहरों तक नहीं रहेगा, बल्कि गांव, ढाणी, वार्ड और बूथ स्तर तक पहुंचेगा. प्रदेश, जिला, मंडल और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम होंगे. संत समाज, मंदिर समितियां, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेतृत्व को साथ जोड़ने की तैयारी है. इस दौरान प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी है.

अभियान के जरिए SC वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश

ऐसे में इस अभियान को बीजेपी राजनीतिक रूप से संगठित होकर एससी वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश के तहत देखा रहा है. अभियान की क्रियान्वति ठीक ढंग से हो इसके लिए प्रदेश और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है. अभियान शुरू होने से पहले राजस्थान में बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष, जिलों में गठित समिति, एससी मोर्चा के पदाधिकारियों को बुलाया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कार्यकर्ताओं से अभियान में सक्रिय रुप से भाग लेते हुए इसे जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया. अभियान के दौरान सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को भी पहुंचाने के निर्देश दिए गए, ताकि एससी समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़ सकें.

पंचायत और निकाय चुनाव में SC वर्ग का कई सीटों पर प्रभाव

राजस्थान की राजनीति में अनुसूचित जाति वर्ग हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है. पंचायत और निकाय चुनाव में भी कई सीटों पर इसी वर्ग का सीधा प्रभाव रहता है. ऐसे में बीजेपी सामाजिक समरसता, संत सम्मान और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए इस वर्ग के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश में है. अभियान के दौरान संतों, महंतों, सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों से लगातार संवाद भी होगा.

अभियान में कॉलेज, विश्वविद्यालय, छात्रावास और कोचिंग संस्थानों में होंगे विशेष कार्यक्रम

अभियान का एक बड़ा फोकस युवा भी है. इसमें कॉलेज, विश्वविद्यालय, छात्रावास और कोचिंग संस्थानों में विशेष कार्यक्रम होंगे. करियर गाइडेंस, व्यक्तित्व विकास, युवा संवाद और गुरु रविदास के विचारों पर चर्चा के जरिए युवाओं से जुड़ने की रणनीति बनाई गई है. यानी पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी सामाजिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर अपनी पहुंच मजबूत करने में जुटी है.

हालांकि, बीजेपी इसे पूरी तरह सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अभियान बता रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग और व्यापक संगठनात्मक तैयारी इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना रही है. विधायक और समिति की सदस्य अनिता बधेल का कहना है कि बीजेपी बिना किसी राजनीतिक फायदे नुकसान के कार्य करती है. पार्टी ने एससी वर्ग के बीच पहुंचने के लिए अभियान शुरू किया है, उसका निकाय पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं है.

वहीं जानकारों का कहना है कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सिर पर हैं. ऐसे में गांव-गांव तक पहुंचने वाला यह अभियान भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाने का भी बड़ा माध्यम बन सकता है. अब नजर इस बात पर होगी कि समरसता का यह संदेश चुनावी मैदान में कितना असर दिखाता है और विपक्ष इसका क्या जवाब देता है.

यह है पूरा अभियान

अभियान की शुरुआत वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से होगी. यहां से पावन मिट्टी देशभर के राज्यों में पहुंचेगी. इसके बाद प्रदेश, जिला और गांव स्तर पर कलश वंदन, प्रभात फेरी, भजन-कीर्तन, सामूहिक आरती और समरसता संकल्प कार्यक्रम आयोजित होंगे. राजस्थान के हर जिले और गांव तक अभियान पहुंचाने की तैयारी है, जिससे चुनाव से पहले संगठन की जमीनी सक्रियता भी बढ़ेगी.

बीजेपी ने अभियान को चार चरणों में बांटा है. पहले चरण में कलश वंदन अभियान, दूसरे में संत संपर्क अभियान, तीसरे में जालंधर से वाराणसी तक समरसता यात्रा और चौथे चरण में छात्रावास एवं युवा संपर्क अभियान चलाया जाएगा. यानी संत समाज से लेकर युवाओं और विद्यार्थियों तक अलग-अलग वर्गों से संवाद स्थापित करने की रणनीति तैयार की गई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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