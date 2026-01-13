Zee Rajasthan
Rajasthan politics: स्थगित सुनवाई में भी नहीं रुके किरोड़ी लाल, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की समस्याओं का ऑन स्पॉट कर दिया निपटारा

Dr. Kirori Lal Meena: जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एक अनोखी घटना घटी. पार्टी ने मंत्रियों की कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, लेकिन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को इसकी कोई सूचना नहीं मिली. ऐसे में डॉ. मीणा तय समय पर प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और लॉन में बैठकर बड़ी संख्या में आए पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और आम लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दीं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 13, 2026, 12:47 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 12:47 PM IST

Rajasthan politics: स्थगित सुनवाई में भी नहीं रुके किरोड़ी लाल, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की समस्याओं का ऑन स्पॉट कर दिया निपटारा

Rajasthan politics: जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जहां पार्टी ने मंत्रियों की कार्यकर्ता सुनवाई स्थगित कर दी थी, लेकिन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को इसकी जानकारी नहीं दी गई. ऐसे में डॉ. मीणा निर्धारित समय पर प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और लॉन में बैठकर बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दीं.

कार्यकर्ताओं की सुनवाई जारी

पार्टी कार्यालय के लॉन में कुर्सियां लगाकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा कार्यकर्ताओं की एक-एक समस्या सुन रहे हैं. कार्यकर्ता अपनी व्यक्तिगत, प्रशासनिक, विकास कार्यों और अन्य मुद्दों से जुड़ी शिकायतें रख रहे हैं. मंत्री जी हर समस्या सुनते ही तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन कर रहे हैं और हाथों-हाथ निर्देश दे रहे हैं. कई मामलों में उन्होंने अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिलवाया और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया.

सुनवाई स्थगित होने की जानकारी नहीं मिली

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों की सुनवाई कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया था, लेकिन डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को इसकी कोई सूचना नहीं पहुंचाई गई. ऐसे में वे तय समय पर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने दिया. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और आमजन उनकी सुनवाई में मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने डॉ. मीणा की इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे नेता ही जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं जो बिना किसी औपचारिकता के समस्याएं सुनते हैं.

कार्यकर्ताओं में उत्साह

कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर साबित किया कि वे जनता के सच्चे सेवक हैं. कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी वर्षों पुरानी समस्याएं आज फोन पर ही सुलझ गईं. हालांकि पार्टी ने सुनवाई स्थगित की थी, लेकिन डॉ. मीणा की उपस्थिति से कार्यालय में उत्साह का माहौल बना रहा.

