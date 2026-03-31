मदन राठौड़ ने UCC लागू करने की उठाई मांग, बोले- "एक देश, एक कानून" होना चाहिए

Rajasthan News: राजस्थान में UCC को लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है. मदन राठौड़ ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि "एक देश, एक कानून" होना चाहिए.
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Rajasthan News: राजस्थान में भी समान नागरिक संहित (UCC) को लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य सरकार से प्रदेश में भी UCC लागू करने की मांग की है. मदन राठौड़ ने समान नागरिक संहिता (UCC) को देश की जरूरत बताया और कहा कि एक देश, एक कानून होना चाहिए. यदि प्रदेश में यूसीसी लागू होता है, तो राजस्थान देश में तीसरा राज्य बन जाएगा.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समान नागरिक संहिता कानून आज की आवश्यकता है. जहां तक बिल लाए जाने की बात है संसद में यह विषय पहले आया है. मदन राठौड़ ने इस मुद्दे को न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाए जाने की बात कही.
मदन राठौड़ ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद आसाम में भी चुनावों के बाद UCC लागू होगा और राजस्थान में UCC के लिए संगठन के स्तर पर सरकार के सामने मांग रखी है. प्रदेश में इस दिशा में विचार चल रहा है. इतना ही नहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वे पहले भी इस विषय को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में स्पेशल मोशन लाने की अनुमति सदन से मांग चुके हैं.
राठौड़ ने कहा कि संसद में भी यह मुद्दा कई बार चर्चा का विषय रहा है और इसे लेकर देशभर में लगातार बहस होती रही है. मदन राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने रुख का हवाला देते हुए कहा कि अदालत भी समय-समय पर समान नागरिक संहिता की जरूरत पर टिप्पणी कर चुकी है. उन्होंने चर्चित शाहबानो केस का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उस समय कानून बनाकर कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के हक और अधिकारों को छीन लिया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी कानून की बात कही थी.
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. यह देश की मांग है कि “एक देश, एक कानून” बने. अलग-अलग व्यक्तिगत कानून व्यवस्था समाज में असमानता पैदा करते हैं. एक देश एक कानून होना चाहिए जिससे सबको समान रूप से न्याय मिलता है. मदन राठौड़ ने महिलाओं के अधिकारों को प्रमुखता से उठाया.
उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या वर्ग की महिला को अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए. हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक समान कानून जरूरी है. राठौड़ ने आगे कहा कि पुरुष को भी जन्म महिला ही देती है, फिर उनको अधिकारों से वंचित कैसे किया जा सकता है.
इतना ही नहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शरिया कानून पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह व्यवस्था आधुनिक समाज की जरूरतों के हिसाब से ठीक नहीं है. राठौड़ ने कहा कि शरिया कानून को सही नहीं माना जा सकता है.
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