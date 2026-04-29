/बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्यों मशाल जुलूस में महिलाओं पर भड़के? कार्यक्रम छोड़कर हो गए रवाना

BJP Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा में एक अजीब घटना सामने आई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के समर्थन में निकाले गए मशाल जुलूस के दौरान महिला कार्यकर्ताओं पर भड़क गए और नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए.

दरअसल, मशाल जुलूस के दौरान मदन राठौड़ महिलाओं को बार-बार सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे थे. उन्होंने महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि मशाल की आग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि मशाल से आग लगने का खतरा रहता है. लेकिन जब महिला कार्यकर्ता उनकी बात नहीं मान रही थीं, तो राठौड़ काफी नाराज हो गए.

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गुस्से में उन्होंने कहा, “आप तो मेरी बात समझोगी नहीं.” इसके बाद राठौड़ रूठकर कार्यक्रम स्थल से निकल गए. उनकी नाराजगी देखकर सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, कैलाश मेघवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन राठौड़ नहीं माने.

आखिरकार वे अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए.

यह घटना भाजपा के मशाल जुलूस कार्यक्रम के दौरान हुई, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विपक्ष के खिलाफ निकाला गया था. पार्टी सूत्रों का कहना है कि मदन राठौड़ सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क थे, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी से वे नाराज हो गए.

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