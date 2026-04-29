Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्यों मशाल जुलूस में महिलाओं पर भड़के? कार्यक्रम छोड़कर हो गए रवाना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्यों मशाल जुलूस में महिलाओं पर भड़के? कार्यक्रम छोड़कर हो गए रवाना

Rajasthan political news: राजस्थान भाजपा में एक अजीब घटना सामने आई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मशाल जुलूस के दौरान महिला कार्यकर्ताओं पर भड़क गए और नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 29, 2026, 09:31 AM|Updated: Apr 29, 2026, 09:31 AM
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्यों मशाल जुलूस में महिलाओं पर भड़के? कार्यक्रम छोड़कर हो गए रवाना
Image Credit:

BJP Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा में एक अजीब घटना सामने आई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के समर्थन में निकाले गए मशाल जुलूस के दौरान महिला कार्यकर्ताओं पर भड़क गए और नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए.

दरअसल, मशाल जुलूस के दौरान मदन राठौड़ महिलाओं को बार-बार सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे थे. उन्होंने महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि मशाल की आग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि मशाल से आग लगने का खतरा रहता है. लेकिन जब महिला कार्यकर्ता उनकी बात नहीं मान रही थीं, तो राठौड़ काफी नाराज हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्से में उन्होंने कहा, “आप तो मेरी बात समझोगी नहीं.” इसके बाद राठौड़ रूठकर कार्यक्रम स्थल से निकल गए. उनकी नाराजगी देखकर सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, कैलाश मेघवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन राठौड़ नहीं माने.

आखिरकार वे अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए.
यह घटना भाजपा के मशाल जुलूस कार्यक्रम के दौरान हुई, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विपक्ष के खिलाफ निकाला गया था. पार्टी सूत्रों का कहना है कि मदन राठौड़ सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क थे, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी से वे नाराज हो गए.

खबर अपडेट की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

थाने के अंदर से जब्त बाइक ले उड़े चोर, बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल

राजस्थान की गर्मी में ‘अमृत’ बन गया इस जानवर का दूध, गाय-भैंस भी इसके आगे फेल!

दौसा में आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश से मिली शहरवासियों को ठंडक

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

School Holidays: राजस्थान में लागू है नियम, 16 मई तक कलेक्टर तय करेंगे, कब खुलेंगे स्कूल कब होगी छुट्टी

यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

राजस्थान में Rocket हुए Gold के रेट, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें मंगलवार के रेट

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

Rajasthan News : 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, वरना बंद होगा राशन और जन आधार का लाभ !

राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें हार्ट से लेकर कैंसर तक जैसे महंगे इलाज हो जाते हैं कैशलेस!

UPI से LPG सिलेंडर तक... 1 मई से बदल रहे हैं ये 7 बड़े नियम, जानें डिटेल

राजस्थान में भयंकर मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान का अटैक, 80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी धूलभरी हवा, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

टोंक में आंधी-तूफान का खौफनाक मंजर, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मचा हाहाकार! वीडियो वायरल

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

अजमेर में डॉग बाइट से मासूम की मौत, बिना पोस्टमार्टम सौंपा शव, जवाबों की तलाश में मां-बाप

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

मेडिकल ग्राउंड पर फिर राहत की कोशिश! आसाराम की जमानत बढ़ाने की मांग, कल हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई

राजस्थान में अब आधार रखने की टेंशन खत्म! बिना कार्ड के भी होगी पहचान, जानें कैसे

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

चूरू और सीकर की चिलचिलाती गर्मी के बीच गुलाटी मारेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! जानें क्या हैं ताजा भाव

Rajasthan News: 30 दिन बाद खुला जोधपुर एयरपोर्ट! जैसे ही उतरी पहली फ्लाइट, लौट आई ब्लू सिटी की रौनक

Tags:
Rajasthan Politics

About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धौलपुर में भीषण गर्मी का असर, ट्रेन के ब्रेक जाम, रगड़ से भड़की आग

धौलपुर में भीषण गर्मी का असर, ट्रेन के ब्रेक जाम, रगड़ से भड़की आग

dholpur news
2

कपड़े सुखाते वक्त चूरू में बड़ा हादसा, बाप-बेटी की करंट लगने से मौत दर्दनाक मौत

churu news
3

कोटपूतली में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंका

Rajasthan Politics
4

बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में तेल चोरी, पहले करोड़ों लगाते हैं फिर पाइपलाइन से चूस लेते हैं गैंग

Jaipur news
5

Rajasthan News: बाजारों में बिक रहा तरबूज दिखता है लाल, अंदर छुपा जहर ? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सच

Jaipur news