BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का डोटासरा पर पलटवार, बोले- वो गमछा उछालें, मेरी चिंता न करें

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जोरदार हमला बोला है. डोटासरा की पूंपाड़ी के जवाब में राठौड़ ने मेंढक की उछल-कूद बताया. वो गमछा उछालें, मेरी चिंता नहीं करें.

दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी राधामोहनदास अग्रवाल को लेकर तंज कसा था कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक ले रहे हैं और प्रदेश प्रभारी नदारद हैं, प्रभारी सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मदन राठौड़ तो क्या ही कर लेंगे, वो मुख्यमंत्री जी की पूंपाड़ी बजा रहे हैं. इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा को आडे़ हाथ लिया.

राठौड़ ने कहा कि वो गमछा उछालें मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं... यह उनको नहीं देखना है. मुझे देखना है, मेरा संगठन देखेगा, आप लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताएंगे. मुझे गोविंद सिंह से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, वो अपना घर संभालें, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं. वो अपना घर संभालें, उनका घर तो संभल नहीं रहा है, उनके तो मेंढक की तरह उछल कूद करके इधर उधर भाग रहे हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे. इस दौरान तीतरवासा गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया. ग्रामीणों ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याएं और विकास से जुड़ी मांगें रखीं.

ग्रामीणों ने तालाब की चारदीवारी निर्माण, विद्यालय को आठवीं कक्षा तक क्रमोन्नत करने, माता के मंदिर पर सीसी छत निर्माण, सीसी सड़क और नाली निर्माण, साथ ही नोहरा पर्स व टीन शेड निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के सभी आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा.

इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तालेड़ा पाटन चौराहे पहुंचे, जहां भाजपा नेता जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.