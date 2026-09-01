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मान जाएंगे बागी! यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा दावा, बोले- BJP करेगी डैमेज कंट्रोल

Rajasthan Local Body Election: राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि बीजेपी नाम वापसी से पहले नाराज नेताओं को मना लेगी. वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें साथ लाने की बात कही है. जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 01, 2026, 03:28 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 03:28 PM IST
मान जाएंगे बागी! यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा दावा, बोले- BJP करेगी डैमेज कंट्रोल
Image Credit: Jhabar Singh Kharra

Jhabar Singh Kharra: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस बागियों और नाराज नेताओं को मनाने पर है. टिकट नहीं मिलने से कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है. इसी बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि बीजेपी समय रहते अपने बागियों को मना लेगी.


खर्रा बोले- समय रहते होगा डैमेज कंट्रोल

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जी मीडिया से खास बातचीत में झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अभी नामांकन वापसी के लिए समय बाकी है. बीजेपी अपनी विचारधारा से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि सही समय पर पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी.


खर्रा ने प्रदेश के अधिकांश निकायों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया. उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर नाराजगी चुनाव के दौरान स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर स्थिति को संभाल लेगी.


डोटासरा बोले- नाराज लोगों को मनाना हमारी जिम्मेदारी
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी टिकट वितरण के बाद सामने आई नाराजगी को स्वाभाविक बताया. उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति को टिकट देना संभव नहीं है. ऐसे में किसी योग्य व्यक्ति का टिकट कटने पर उसकी नाराजगी सामने आ सकती है.


डोटासरा ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की जाए और उन्हें मनाया जाए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी चयन में पारदर्शिता बरती है.


उनके मुताबिक 309 निकायों में पार्टी ने बड़ी संख्या में सिंबल दिए हैं. प्रत्याशियों के चयन में जिलाध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से चर्चा की गई. ऑनलाइन आवेदन और फीडबैक की प्रक्रिया भी अपनाई गई. डोटासरा ने कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा टिकट युवाओं को दिए गए हैं.


भीलवाड़ा में सिंबल को लेकर विवाद

डोटासरा ने भीलवाड़ा का मामला भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां कांग्रेस के 14 प्रत्याशियों के सिंबल जमा नहीं हो पाए और प्रशासन की ओर से मनमानी की गई. उन्होंने कहा कि पार्टी इस पूरे मामले की जांच करवा रही है.


जयपुर बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

उधर, जयपुर में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आई. सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-98 के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध जताया.


कार्यकर्ताओं ने सुभाष सिंघी को टिकट दिए जाने का विरोध किया और उपेश शर्मा के समर्थन में आवाज उठाई. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो वार्ड में सक्रिय नहीं रहा है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि पैनल में शामिल तीन नामों में से किसी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि सभी दावेदारों से पार्टी की प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए गए थे. अब नामांकन वापसी की तारीख तक दोनों प्रमुख दलों की कोशिश नाराज नेताओं को मनाने और चुनावी नुकसान को रोकने की होगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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