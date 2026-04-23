Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /गहलोत-पायलट की नजदीकी पर BJP का तंज, राठौड़ बोले- रिश्ते सामान्य होते तो फोटो की जरूरत नहीं पड़ती

गहलोत-पायलट की नजदीकी पर BJP का तंज, राठौड़ बोले- रिश्ते सामान्य होते तो फोटो की जरूरत नहीं पड़ती

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में एक तस्वीर से फिर हलचल मच गई है. दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता सचिन पायलट की हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Apr 23, 2026, 08:31 PM|Updated: Apr 23, 2026, 08:31 PM
गहलोत-पायलट की नजदीकी पर BJP का तंज, राठौड़ बोले- रिश्ते सामान्य होते तो फोटो की जरूरत नहीं पड़ती
Image Credit:

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में एक तस्वीर से फिर हलचल मच गई है. दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आई, तो इसपर बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अगर रिश्ते सामान्य होते, तो फोटो खिंचवाकर साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मदन राठौड़ ने दावा किया कि गहलोत और पायलट के बीच अंतर्द्वंद्व अब भी कायम है. इतना ही नहीं, कांग्रेस की सामाजिक न्याय की राजनीति पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं.

दिल्ली में एक मंच पर साथ आए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और तस्वीरें कैमरों में कैद हो गईं. गहलोत ने मीडियाकर्मियों से मुस्कुराते हुए कहा कि फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि बनती नहीं है. हालांकि इस तस्वीर के सामने आते ही राजस्थान की राजनीति में नई बहस छिड़ गई. कांग्रेस इसे एकजुटता की तस्वीर बता रही है, तो बीजेपी इसे दिखावटी मेल-मिलाप करार दे रही है.


फोटो खिंचवाकर बताना पड़े, तो समझो अंतर्द्वंद्व

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गहलोत-पायलट की फोटो लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से सवाल किया गया. इस मदन राठौड़ ने कहा कि जब किसी रिश्ते को फोटो खिंचवाकर साबित करना पड़े, तो समझना चाहिए कि मतभेद अब भी खत्म नहीं हुए हैं. फोटो खिंचवाना ही अपने आप में बताता है कि दोनों में कितने मतभेद हैं. दोनों के बीच अंतर्द्वंद्व खत्म नहीं हुआ है.

मदन राठौड़ ने गहलोत और पायलट के पुराने राजनीतिक टकराव की भी याद दिलाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने पांच साल तक सत्ता और संगठन के बीच खींचतान देखी है. ऐसे में सिर्फ एक तस्वीर से सब कुछ सामान्य नहीं माना जा सकता. राठौड़ ने पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जिसे कभी नकारा और निकम्मा कहा गया हो. वह इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूल सकता. नाटक करते हैं स्वांग करते हैं.

दरअसल, राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक नेतृत्व संघर्ष चलता रहा. मुख्यमंत्री पद को लेकर चली खींचतान ने कई बार पार्टी को असहज स्थिति में ला खड़ा किया. अब जब दोनों नेता सार्वजनिक मंच पर साथ दिखाई दिए हैं, तो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस खेमे का कहना है कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है और भाजपा बेवजह तस्वीर पर राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की अंदरूनी मजबूरी बता रही है.

इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की सामाजिक न्याय की राजनीति पर भी निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अब एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रही है. जबकि इतने वर्षों तक इन वर्गों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया. आज तक वोट बैंक समझते रहे, पहले कभी बोले नहीं. अगर अब पहली बार इन वर्गों की बात हो रही है, तो क्या पहले सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था.

मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आते ही जातीय समीकरणों की राजनीति करती है, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के लिए ठोस काम नहीं करती. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयान ही उसकी राजनीति को उजागर कर रहे हैं. वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रिफाइनरी में लगी आग की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. कार्रवाई के सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि जांच के बाद यह साफ किया जाएगा कि चूक कहां हुई और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण गर्मी में आंधी के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

राजस्थान में मौसम लेने वाला है यू टर्न! आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश से मिलेगी राहत, इस दिन बरसेंगे बादल

खाने में क्या बनाएं के सवाल से हो गए परेशान? तो ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी सब्जी

भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

Rajasthan Gold Silver: राजस्थान में सोने के साथ चांदी के दाम में गिरावट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Tags:
Rajasthan Politics
Ashok gehlot
Sachin Pilot

About the Author

Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर से लेकर अजमेर तक नारी शक्ति बिल पर बवाल! BJP कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन

जयपुर से लेकर अजमेर तक नारी शक्ति बिल पर बवाल! BJP कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन

jaipur news
2

जनगणना 2027 की तैयारी तेज, जयपुर में डिजिटल हाउस लिस्टिंग 1 मई से शुरू

Rajasthan Census 2027
3

राजस्थान बना सोलर पावर लीडर, PM कुसुम योजना से गांव-ढाणी तक पहुंची बिजली

rajasthan news
4

Karauli News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

rajasthan crime
5

नाबालिग छात्राओं से रेप और आत्महत्या मामलों में कोर्ट का कड़ा फैसला, आरोपियों को दी कड़ी सजा

rajasthan crime