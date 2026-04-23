/गहलोत-पायलट की नजदीकी पर BJP का तंज, राठौड़ बोले- रिश्ते सामान्य होते तो फोटो की जरूरत नहीं पड़ती

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में एक तस्वीर से फिर हलचल मच गई है. दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आई, तो इसपर बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अगर रिश्ते सामान्य होते, तो फोटो खिंचवाकर साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मदन राठौड़ ने दावा किया कि गहलोत और पायलट के बीच अंतर्द्वंद्व अब भी कायम है. इतना ही नहीं, कांग्रेस की सामाजिक न्याय की राजनीति पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं.



दिल्ली में एक मंच पर साथ आए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और तस्वीरें कैमरों में कैद हो गईं. गहलोत ने मीडियाकर्मियों से मुस्कुराते हुए कहा कि फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि बनती नहीं है. हालांकि इस तस्वीर के सामने आते ही राजस्थान की राजनीति में नई बहस छिड़ गई. कांग्रेस इसे एकजुटता की तस्वीर बता रही है, तो बीजेपी इसे दिखावटी मेल-मिलाप करार दे रही है.





फोटो खिंचवाकर बताना पड़े, तो समझो अंतर्द्वंद्व

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गहलोत-पायलट की फोटो लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से सवाल किया गया. इस मदन राठौड़ ने कहा कि जब किसी रिश्ते को फोटो खिंचवाकर साबित करना पड़े, तो समझना चाहिए कि मतभेद अब भी खत्म नहीं हुए हैं. फोटो खिंचवाना ही अपने आप में बताता है कि दोनों में कितने मतभेद हैं. दोनों के बीच अंतर्द्वंद्व खत्म नहीं हुआ है.

मदन राठौड़ ने गहलोत और पायलट के पुराने राजनीतिक टकराव की भी याद दिलाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने पांच साल तक सत्ता और संगठन के बीच खींचतान देखी है. ऐसे में सिर्फ एक तस्वीर से सब कुछ सामान्य नहीं माना जा सकता. राठौड़ ने पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जिसे कभी नकारा और निकम्मा कहा गया हो. वह इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूल सकता. नाटक करते हैं स्वांग करते हैं.

दरअसल, राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक नेतृत्व संघर्ष चलता रहा. मुख्यमंत्री पद को लेकर चली खींचतान ने कई बार पार्टी को असहज स्थिति में ला खड़ा किया. अब जब दोनों नेता सार्वजनिक मंच पर साथ दिखाई दिए हैं, तो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस खेमे का कहना है कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है और भाजपा बेवजह तस्वीर पर राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की अंदरूनी मजबूरी बता रही है.

इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की सामाजिक न्याय की राजनीति पर भी निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अब एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रही है. जबकि इतने वर्षों तक इन वर्गों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया. आज तक वोट बैंक समझते रहे, पहले कभी बोले नहीं. अगर अब पहली बार इन वर्गों की बात हो रही है, तो क्या पहले सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था.

मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आते ही जातीय समीकरणों की राजनीति करती है, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के लिए ठोस काम नहीं करती. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयान ही उसकी राजनीति को उजागर कर रहे हैं. वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रिफाइनरी में लगी आग की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. कार्रवाई के सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि जांच के बाद यह साफ किया जाएगा कि चूक कहां हुई और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

