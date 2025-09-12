Zee Rajasthan
'सेवा ही संकल्प सिद्धि' के आधार पर जनता से जुड़ेगी बीजेपी, पीएम मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा मनाने की तैयारी

Rajasthan Political News: बीजेपी का 'सेवा ही संकल्प सिद्धि' अभियान! PM मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से गांधी-शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा. जयपुर में कार्यशाला में CM भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ व डॉ. राधामोहनदास ने दिए सेवा कार्यों के सफल आयोजन के मंत्र.

Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Sep 12, 2025, 07:49 AM IST | Updated: Sep 12, 2025, 07:49 AM IST

'सेवा ही संकल्प सिद्धि' के आधार पर जनता से जुड़ेगी बीजेपी, पीएम मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा मनाने की तैयारी

Rajasthan News: बीजेपी 'सेवा ही संकल्प सिद्धि' के आधार पर सेवा कार्याें के आधार पर जनता से जुड़ाव बढ़ाने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितम्बर से गांधी-शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है. सेवा पखवाड़ा में किए जाने वाले कार्याें के सफल क्रियान्वयन के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ राधामोहनदास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने सेवा कार्यों को प्रैक्टिल रूप में करने का मूलमंत्र दिया. देखिए एक रिपोर्ट.

बीजेपी विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी. पीएम मोदी के जन्म दिन 17 सितम्बर से गांधी और शास्त्री जयंती तक यह सेवा पखवाड़ा चलेगा. इस पखवाड़े में सेवा के विविध कार्यक्रमों के साथ ही सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्य किए जाएंगे.

इससे पहले सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन हो, इसके लिए राजस्थान बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में दो सत्राें में हुई कार्यशाला में पहले सत्र में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद घनश्याम तिवाड़ी मंच पर मौजूद थे. वहीं दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन हुआ. इसके अलावा कार्यशाला में प्रदेश के सांसद, मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिलों में बनाए संयोजक, सहसंयोजक मौजूद रहे.

सेवा पखवाड़ा के राष्ट्रीय सहसंयोजक और बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ राधामोहन दास अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को सीख दी कि सेवा पखवाड़े में कार्यकर्ताओं को पीछे रहकर आम जनता को आगे रखना है.प्रत्येक कार्यक्रम से आम जन को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करना होगा. इस दौरान किसी प्रकार की राजनीति नहीं दिखे. उन्होंने विधायकों, कायकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा इन 15 दिन में आम जन को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होगा.

एक तरह से उन्होंने कहा कि यह पखवाड़ा जनता को समर्पित होना चाहिए. पीएम मोदी ने सेवा कार्यों में राजनीति नहीं की बल्कि राष्ट्रधर्म के लिए जनता के हित में काम किया. खुद फोटो में आने के बजाय आमजन को आगे कर आना है. सरल एप पर फोटो अपलोड की जाए तो आमजन भी दिखे.

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण विकास की पचास तरह योजनाएं शुरू हो रही है .उन्होंने दोनों योजनाएं में होने वाले कार्यों को गिनाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को शहरों और गांव ढाणी में जनता के बीच जाना है. उन्हें इन योजनाओं से जनता को जोड़ना है. हमारी सरकार में गिनाने के लिए बहुत काम है. लोगाें से जुड़ाव बढ़ाओ और उन्हें इन योजनाओं का फायदा दिलवाे. एक एक कार्यकर्ता को जनता से जुड़कर पार्टी को मजबूत करना है.


बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जनता की भलाई के लिए इतने काम किए हैं जिनकी गिनती भी नहीं है. कार्यकर्ताओं को लोगों तक इन कार्यों को लेकर जाना है. हर सेक्टर में सरकार लोगों की भलाई के लिए योजनाएं लेकर आई है.

चार महापुरुषों की जयंती
सेवा पखवाड़े के दौरान पीएम मोदी के साथ ही तीन महापुरुषों के जन्म दिवस पर भी आ रहे हैं. इन दिनों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सबसे पहले 17 सितम्बर को पीएम नरेंद्र मोदी, 25 सितम्बर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय तथा दो अक्टूबर को महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आएगी. दो अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ ही शास्त्री जयंती प्रमुख रूप से मनाने के लिए कहा गया है. शास्त्री की फोटो लगाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

सेवा पखवाड़े में ये होंगे कार्यक्रम

17 सितम्बर - रक्तदान शिविर, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा

17 से 24 सितम्बर तक - जन सहभागिता के लिए स्वास्थ्य शिविर , सामुदायिक केंद्रों पर पीएम मोदी का लाइव

17 सितम्बर से दो अक्टूबर - प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी

-रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे

19-20 सितम्बर - नरेंद्र मोदी के जीवन एवं उपलब्धियां, विकसित भारत पर प्रबुद्ध संवाद,

पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर पुस्तकों का वितरण

21 सितम्बर को - युवा मोर्चा की ओर से नमो मैराथन होगी, प्रदेश में पांच बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर में बड़े स्तर पर मैराथन

25 सितम्बर - पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि

वृक्षा रोपण एक पेड़ मां के नाम

बूथ कार्यकर्ता बैठक और कार्यकर्ता के घर भोजन किया जाएगा

-पंडित दीनदयाल के जीवन पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी

- प्रदेश सरकार, स्थानीय नगर निकाय आत्मनिर्भर भारत का प्रचार, मेले प्रदर्शन का आयोजन

27 और 28 सितम्बर - प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान

दिव्यांगों को उपकरण वितरण, मोदी को शुभकामनाएं- धन्यवाद

2 अक्टूबर को - स्वच्छता अभियान गांधी-शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि

खादी की वस्तुओं की खरीद और प्रोत्साहन

सरकार विकसित भारत चित्रकला प्रतियाेगिता आयोजित करेगी

सरकार, निकाय प्रदेश में नमो वन, नमो पार्क नामकरण करेगी

