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निकाय चुनाव में टिकट के लिए BJP में बंपर दावेदारी, जयपुर संभाग से 5 हजार से ज्यादा आवेदन

BJP Rajasthan: राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट की दावेदारी तेज हो गई है. जयपुर संभाग में पार्टी के पास 5 हजार से अधिक आवेदन पहुंचे हैं, जिनमें 50 फीसदी से ज्यादा युवा बताए जा रहे हैं. 27 से 29 अगस्त तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संभागवार बैठकों के दौरान दावेदारों के नामों पर मंथन होगा. पार्टी 30 अगस्त से पहले प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की तैयारी में है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 26, 2026, 07:41 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 07:41 PM IST
निकाय चुनाव में टिकट के लिए BJP में बंपर दावेदारी, जयपुर संभाग से 5 हजार से ज्यादा आवेदन
Image Credit: Rajasthan Civic Elections

Rajasthan Civic Elections: राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी है. चुनावी मैदान में उतरने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने टिकट की दावेदारी शुरू कर दी है. सत्ताधारी बीजेपी में भी टिकट पाने वालों की लंबी कतार है. जयपुर संभाग में ही पार्टी के पास 5 हजार से ज्यादा आवेदन पहुंचने की बात सामने आई है.


युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर दिखाई दिलचस्पी
बीजेपी के टिकट के लिए इस बार युवाओं की दावेदारी भी खास नजर आ रही है. पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक जयपुर संभाग में आए आवेदनों में 50 फीसदी से ज्यादा आवेदन युवाओं के हैं. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी जैसी डिग्री रखने वाले कार्यकर्ताओं ने भी चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई है. लंबे समय बाद निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने का मौका मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है. वार्ड स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी के टिकट के लिए अपने-अपने स्तर पर पैरवी में जुटे हैं.

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27 से 29 अगस्त तक होगा टिकट पर मंथन
अब बीजेपी इन आवेदनों की स्क्रीनिंग और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. 27 से 29 अगस्त तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संभागवार बैठकें होंगी. 27 अगस्त को उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के दावेदारों पर चर्चा होगी. 28 अगस्त को बीकानेर और जोधपुर संभाग की बैठक होगी, जबकि 29 अगस्त को कोटा और जयपुर संभाग के लिए मंथन किया जाएगा. इन बैठकों में संभाग प्रभारी, सह प्रभारी और पर्यवेक्षकों के साथ जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद और विधायक समेत संगठन से जुड़े दूसरे पदाधिकारी शामिल होंगे.


जिताऊ चेहरे पर रहेगा फोकस
बीजेपी की कोशिश ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की है, जिनके पास जीतने की मजबूत संभावना हो. इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर दावेदारों के नामों पर चर्चा की जाएगी. स्थानीय समीकरण, संगठन में सक्रियता और क्षेत्र में पकड़ जैसे पहलुओं को भी देखा जा सकता है. मंथन के बाद प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी. पार्टी की ओर से 30 अगस्त से पहले निकाय चुनाव के टिकट घोषित करने की तैयारी की जा रही है.


अब देखना होगा कि टिकट की इस लंबी दौड़ में किन कार्यकर्ताओं के नाम पर बीजेपी भरोसा जताती है और कितने नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिलता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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