Rajasthan Politics: उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन होगा उम्मीदवार? वसुंधरा राजे, घनश्याम तिवाड़ी और ओम माथुर की चर्चा तेज

Rajasthan Politics: उपराष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान से कौन होगा उम्मीदवार? वसुंधरा राजे, घनश्याम तिवाड़ी और ओम माथुर के नामों की चर्चा जोरों पर! पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चर्चाएं और तेज़ हुईं। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, देखना होगा कौन होगा उम्मीदवार?

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 09, 2025, 11:56 IST | Updated: Aug 09, 2025, 11:56 IST

Rajasthan Politics: उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर जारी है, जिसमें राजस्थान से तीन नामों की चर्चा जोरों पर है. वसुंधरा राजे, घनश्याम तिवाड़ी और ओम माथुर के नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं. वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी का नाम भी चर्चा में है, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की फोटो भी सामने आई थी.

सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का नाम भी चर्चाओं में है, जो पीएम मोदी और संघ के करीबियों में गिने जाते हैं. उनकी निष्ठावान कार्यकर्ता की छवि ने उन्हें भाजपा और संघ में मजबूत दावेदार बना दिया है. हालांकि, नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, और अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इन नामों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और देखना होगा कि कौन इस रेस में आगे निकलता है.

खबर अपडेट की जा रही है...

