'छठ' पर बिहारी परिवारों से संपर्क करेगी BJP, वोटों की तलाश के चलते बनाई यह रणनीति

Jaipur News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है. यही वजह है कि बीजेपी की प्रवासी बिहारी वोटर्स पर पकड़ बना रही है. बीजेपी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्वों की सीढ़ी पर राजस्थान में रह रहे प्रवासी बिहारी वोटर्स को 'तलाश' रही है. अपने वाले समय में महापर्व डाला छठ पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रवासी बिहारी परिवारों से सम्पर्क कर त्योहार में भागीदार बनेंगे, वहीं बिहारी स्टूडेंट और व्यापारियों से सम्पर्क कर उनकी समस्याएं दूर करेंगे. इसको लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में रह रहे प्रवासी बिहारी नागरिकों का डेटा जुटा रहे हैं ?

बीजेपी ने एक प्रदेश के नागरिकों को दूसरे प्रदेश के नागरिकों को जोड़ने के लिए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान शुरू किया हुआ है. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम तहत भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच सक्रिय रूप से बातचीत को बढ़ावा देने की बात कह रही है, लेकिन प्रदेश के बिहारी वोटर्स पर सीधी सीधी नजर है. इधर पार्टी ने देशभर में उन जिलों को चिहि्नत किया है जहां प्रवासी बिहारियों की संख्या सर्वाधिक है.

बीजेपी के अनुसार, लगभग 2 करोड़ प्रवासी बिहारी विभिन्न राज्यों में रहते हैं. जिनमें से लगभग 65% अभी भी बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. इसका मोटे तौर पर मतलब है कि 1.3 करोड़ मतदाता बिहार से बाहर रहते हैं. जिनमें से अधिकांश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना , पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में रहते हैं.

राजस्थान में बीजेपी प्रवासी बिहारी परिवारों के साथ ही राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे स्टूडेंट से भी संवाद करने जा रही है. एक सितम्बर से इन स्टूडेंट से संवाद कर उनसे परेशानियों के बारे में जानकारी ली जाएगी. विद्यार्थियों से पूछा जाएगा कि उन्हें पढ़ाई के दौरान किस तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही. वहीं उद्योगपतियों से भी संवाद किया जाएगा और उनसे व्यापार को लेकर परेशानियाें की जानकारी ली जाएगी साथ ही समाधान का प्रयाास भी किया जाएगा. राइजिंग राजस्थान में बड़ी संख्या में बिहारी उद्योगपतियाें ने राजस्थान में उद्योग लगाने में रूचि दिखाई है. इसके साथ ही वर्तमान में प्रदेश में रह रहे बिहारी प्रवासी भी उद्योग धंधे लगाए हुए हैं.

सांस्कृतिक महापर्व के जरिए समाज से जुड़ने की योजना

देशभर में बिहार के साथ ही अन्य प्रदेशाें में भी प्रवासी बिहारी डाला छठ के रूप में सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं. इस दौरान मैथिल संस्कृति साकार होती है और तीन से चार दिन तक यह महार्व चलता है. इस बार 28 अक्टूबर को सबसे बड़ा त्यौहार डाला छठ है, ऐसे में बीजेपी इस सांस्कृतिक महापर्व के जरिए समाज से जुड़ने की योजना बना रही है.

बिहार के समाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ा

एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रदेश सहसंयोजक सुमन शर्मा का कहना है कि पार्टी एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश की संस्कृति से समन्वय किया जा रहा है. बिहार के समाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ाव बढ़ा रहे हैं. डाला छठ पर्व सहित अन्य पर्वों को भी उनके साथ मनाया जाएगा. प्रदेश में पहले छह जिलों तथा फिर 13 जिलों में इसके बाद अब पूरे प्रदेश में प्रवासी बिहारियों से यह सम्पर्क किया जा रहा है. डाटा कलेक्शन के साथ ही उनकी समस्याएं जानने का भी मौका मिलेगा. इसका आगामी दिनों में समाज और पार्टी को भी खासा फायदा होगा.

बीजेपी की इस योजना के बीच राजस्थान मैथिल परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर दावा किया कि राजस्थान में मिथलांचल के करीब पंद्रह लाख लोग रह रहे हैं, वहीं जयपुर में इनकी संख्या करीब पांच लाख है. हमारे सामने समस्याएं बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर है. बरसों पुरानी इस मांग को हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारक किशोर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा आदि के सामने उठा चुके हैं. देखते हैं यह हमारी मांग पूरी हो पाती है या नहीं.

बीजेपी ने प्रवासी बिहारियों से जुड़ाव के जरिए विधानसभा चुनाव में लाभ लेने की कोशिश में है. इसके लिए उनकी सुध लेने के साथ ही उनकी समस्याएं भी दूर करने की तैयारी में है. अब यह देखना होगा कि BJP की यह रणनीति बिहार चुनाव में कितना कारगर होती है, क्या बिहार से बाहर रहने वाले लोग BJP के लिए वोट करेंगे? क्या इससे चुनाव के नतीजे बदलेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे.

