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Rajasthan Politics: बीजेपी युवा मोर्चा की जम्बो टीम घोषित, जयपुर से जारी हुई 63 नेताओं की लिस्ट

Rajasthan Politics: जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की नई जम्बो कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. 63 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और सोशल मीडिया कैंपेन पर विशेष फोकस रहेगा.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 22, 2026, 08:26 AM|Updated: May 22, 2026, 08:26 AM
Rajasthan Politics: बीजेपी युवा मोर्चा की जम्बो टीम घोषित, जयपुर से जारी हुई 63 नेताओं की लिस्ट
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जयपुर में अपनी नई जम्बो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. नई कार्यकारिणी में कुल 63 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. संगठन ने प्रदेशभर के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए टीम तैयार की है. इस घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है.

कई अहम पदों पर हुई नियुक्तियां
घोषित कार्यकारिणी में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा संगठन में 1 कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक और प्रशिक्षण प्रभारी भी बनाए गए हैं. युवा मोर्चा ने संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए 20 प्रदेश प्रवक्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है.

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प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को नियुक्त किया गया है. वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है.

संगठन विस्तार पर रहेगा फोकस
नई कार्यकारिणी में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. सदस्यता अभियान को तेज करने, युवाओं को पार्टी से जोड़ने और सोशल मीडिया कैंपेन को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को दी गई है.

इसके अलावा युवा संपर्क अभियान को मजबूत करने के लिए अलग-अलग स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है. पार्टी का उद्देश्य युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना और संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करना है.

कई नए विभागों का गठन
कार्यकारिणी में प्रशिक्षण, नीति एवं शोध और ‘मन की बात’ जैसे विशेष विभाग भी बनाए गए हैं. इन विभागों के जरिए संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा. बीजेपी युवा मोर्चा का मानना है कि नई टीम आगामी कार्यक्रमों और अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

Report- Sanjay

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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