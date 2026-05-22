/Rajasthan Politics: बीजेपी युवा मोर्चा की जम्बो टीम घोषित, जयपुर से जारी हुई 63 नेताओं की लिस्ट

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Rajasthan Politics: जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की नई जम्बो कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. 63 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और सोशल मीडिया कैंपेन पर विशेष फोकस रहेगा.
Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जयपुर में अपनी नई जम्बो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. नई कार्यकारिणी में कुल 63 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. संगठन ने प्रदेशभर के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए टीम तैयार की है. इस घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है.
कई अहम पदों पर हुई नियुक्तियां
घोषित कार्यकारिणी में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा संगठन में 1 कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक और प्रशिक्षण प्रभारी भी बनाए गए हैं. युवा मोर्चा ने संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए 20 प्रदेश प्रवक्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है.
प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को नियुक्त किया गया है. वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है.
संगठन विस्तार पर रहेगा फोकस
नई कार्यकारिणी में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. सदस्यता अभियान को तेज करने, युवाओं को पार्टी से जोड़ने और सोशल मीडिया कैंपेन को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को दी गई है.
इसके अलावा युवा संपर्क अभियान को मजबूत करने के लिए अलग-अलग स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है. पार्टी का उद्देश्य युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना और संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करना है.
कई नए विभागों का गठन
कार्यकारिणी में प्रशिक्षण, नीति एवं शोध और ‘मन की बात’ जैसे विशेष विभाग भी बनाए गए हैं. इन विभागों के जरिए संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा. बीजेपी युवा मोर्चा का मानना है कि नई टीम आगामी कार्यक्रमों और अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
Report- Sanjay
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