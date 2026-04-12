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सोशल मीडिया दोस्ती का जाल, फिर वीडियो ब्लैकमेलिंग, जयपुर में हनीट्रैप गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur Honeytrap Gang: जयपुर ग्रामीण की रायसर थाना पुलिस ने हनीट्रैप गैंग का 24 घंटे के अंदर सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 20 हजार रुपये नकद तथा दो कारें बरामद की हैं.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 12, 2026, 09:09 AM IST | Updated:Apr 12, 2026, 09:09 AM IST

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सोशल मीडिया दोस्ती का जाल, फिर वीडियो ब्लैकमेलिंग, जयपुर में हनीट्रैप गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण की रायसर थाना पुलिस ने हनीट्रैप की वारदात का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर 20 हजार रुपए और दो कार जब्त की हैं. थानाप्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि दौलतपुरा निवासी एक व्यक्ति ने 8 अप्रेल को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर 3-4 माह पहले प्रतापगढ़ निवासी दीपक कुम्हार से दोस्ती हुई थी, जो उसके बहलोड़ स्थित खेत पर आता-जाता था.


6 अप्रेल को दीपक अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ खेत पर पहुंचा और मनोहरपुर छोड़ने के लिए कहा. परिवादी दोनों को कार में लेकर निकला, तभी गठवाड़ी के आगे एक कार में सवार दो युवक और एक युवती ने रास्ता रोक लिया और मारपीट की. आरोपितों ने पीड़ित को महिला के साथ बैठाकर वीडियो बना लिया और शाहपुरा की ओर ले गए.


इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित को बलात्कार के मामले में फंसाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की मांग की. बाद में 7 लाख रुपए में सौदा तय हुआ. आरोपितों ने 80 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए, जबकि शेष रकम किस्तों में लेने की योजना बनाई.

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पुलिस ने बिछाया जाल
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर परिवादी के माध्यम से आरोपियों को खेत पर पैसे लेने के लिए बुलाया. जैसे ही आरोपित पहुंचे, पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की. इस दौरान एक आरोपित कानाराम गुर्जर कार लेकर भाग निकला, जिसका पुलिस ने करीब 25 किमी पीछा किया तो आमलोदा के पास कार छोड़कर जंगल में भागा, लेकिन पुलिस ने दो किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया.


इसके अलावा पुलिस ने दीपक को प्रतापगढ़ और आरोपित दिव्या सूर्यवंशी निवासी करनाल और अन्नू मीणा निवासी सोडाला जयपुर को इंद्रगढ़ (बूंदी) पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया. साथ ही हनुमान सहाय गुर्जर निवासी चैनपुरा और रामकिशन मीणा उर्फ राहुल उर्फ रोहन उर्फ बिल्लू निवासी श्यामपुरा विराटनगर को गिरफ्तार किया. आरोपित राहुल और दीपक के खिलाफ पूर्व में भी लूट के मामले दर्ज हैं.

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