17 साल पहले दिल्ली जैसा दहला था जयपुर, कार नहीं साइकिलों में हुआ था धमाका

Delhi blast: दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट की सूचना के मद्देनजर राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में हुए ब्लास्ट की तरह जयपुर के परकोटे में 13 मई 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे.
Delhi blast: दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए ब्लास्ट की सूचना के मद्देनजर राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सभी डीसीपी/एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों आदि जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बनाए रखें.
DGP ने सभी पुलिस अधिकारियों को कहा है कि अधिकतम पुलिस बल को सड़कों पर तैनात करें तथा अपने बीडीएस (Bomb Disposal Squad) दलों को भी सतर्क रखें. पुलिस मुख्यालय से यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस अधीक्षक/एडिशनल कमिशनर खुद निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं.
कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पूरी तरह से की जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को भी किसी भी तरह की भ्रामक या गलत सूचना का तुरंत खंडन करने हेतु अलर्ट किया जाए. रेंज आईजीपी और पुलिस कमिशनर को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है.
जयपुर के परकोटे में 13 मई 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. शांत और ऐतिहासिक माने जाने वाले इस शहर को सबसे बड़ा झटका मई 2008 में लगा था, जब एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया था.
13 मई 2008 की शाम को जयपुर शहर में 12 मिनट के अंतराल में 8 बम धमाके हुए थे. ये विस्फोट चांदपोल, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, सिटी चौक, चांदी की टकसाल और हनुमान मंदिर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुए थे.
इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 180 से अधिक घायल हुए थे. बम साइकिलों पर लगाए गए थे. जांच में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया था. जयपुर पुलिस और एटीएस की लंबी जांच के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और केस अदालत तक पहुंचा.
इसके बाद करीब 11 साल बाद 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य नाबालिग जिसे बाद में हाईकोर्ट ने घटना के समय नाबालिग माना को फांसी की सजा सुनाई थी.
वहीं एक आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया था. इसके बाद एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जांच एजेंसियों की कमियों को भी उजागर किया था.
इसके बाद एटीएस ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी. इसमें एटीएस ने तीन नए गवाह शामिल किए थे. सुनवाई के दौरान एटीएस ने पत्रकार प्रशांत टंडन, पूर्व एडीजी अरविंद कुमार और साईकिल कसने वाले दिनेश महावर सहित कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे.
2008 के हमले के बाद जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए. शहर के मुख्य बाजारों और धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. आतंक निरोधक बल (ATS) और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया. संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई.
2008 का जयपुर ब्लास्ट आज भी लोगों के जेहन में ताजा है. हर साल 13 मई को शहीदों की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है. यह घटना जयपुर की पहचान पर एक गहरा निशान छोड़ गई.
