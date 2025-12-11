Zee Rajasthan
कोटपूतली में नीम के पेड़ से लटका मिला BLO का शव, परिवार बोला- डिप्रेशन में थे, अधिकारी जिम्मेदार

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के कोटपूतली में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां वर्कलोड और मानसिक दबाव से परेशान बताए जा रहे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली. मृतक बीएलओ की पहचान विजय गुर्जर के रूप में हुई है, जो क्षेत्र की भाग संख्या 78 में नियुक्त था. परिजनों के अनुसार, विजय पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था और लगातार बढ़ते काम के दबाव को लेकर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. इसी कारण उन्होंने एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 11, 2025, 10:52 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 10:52 AM IST

कोटपूतली में नीम के पेड़ से लटका मिला BLO का शव, परिवार बोला- डिप्रेशन में थे, अधिकारी जिम्मेदार

Kotputli BLO Death News: कोटपूतली में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां वर्कलोड और मानसिक दबाव से परेशान बताए जा रहे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली. मृतक बीएलओ की पहचान विजय गुर्जर के रूप में हुई है, जो क्षेत्र की भाग संख्या 78 में नियुक्त था. परिजनों के अनुसार, विजय पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था और लगातार बढ़ते काम के दबाव को लेकर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. इसी कारण उन्होंने एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

देर रात जब विजय घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान घर से दूर एक नीम के पेड़ पर विजय का शव फंदे से लटका हुआ मिला. परिजन तुरंत उसे नीचे उतारकर राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने विजय को मृत घोषित कर दिया. घटना से पूरे इलाके में गम और आक्रोश का माहौल बन गया है.

अस्पताल पहुंचने के बाद मामले की सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एसडीएम रामवतार मीणा, तहसीलदार रामधन गुर्जर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक दबाव और अधिकारियों के व्यवहार के कारण विजय मानसिक रूप से टूट चुका था. परिवार का कहना है कि काम के बोझ और लगातार मिल रही चेतावनियों से वह गहरी चिंता में था.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है. परिवार के आरोपों को भी जांच के दायरे में शामिल किया जा रहा है. घटना ने चुनावी कार्यों के दौरान बीएलओ पर पड़ने वाले भारी दबाव और मानसिक तनाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

