SIR के दबाव ने ले ली गुरुजी की जान! दिन-रात काम के बाद भी प्रेशर, शिक्षक ने उठाया खौफनाक कदम

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दबाव ने एक समर्पित BLO की जिंदगी छीन ली. झोटवाड़ा क्षेत्र के नाहरी का बास सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक व BLO मुकेशचंद जांगिड़ (48) ने रविवार सुबह बिंदायका रेलवे फाटक पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. उनकी जेब से बरामद सुसाइड नोट में SIR के काम के बोझ, अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना और सस्पेंशन की धमकियों का जिक्र है. यह घटना शिक्षा विभाग में कार्यभार व मानसिक दबाव पर सवाल खड़ी कर रही है.

घटना रविवार सुबह 5:10 बजे की है. कालवाड़ रोड स्थित धर्मपुरा निवासी मुकेशचंद बाइक से बिंदायका फाटक पहुंचे, जहां फाटक बंद था. बिंदायका स्टेशन से आ रही ट्रेन के निकट पहुंचते ही उन्होंने बाइक खड़ी कर रेलवे लाइन पर कूद लिया. सूचना पर बिंदायका थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. शव को एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में ताराचंद बुनकर नामक अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है. मुकेशचंद 11 वर्षों से उत्कृष्ट BLO के रूप में सेवा दे रहे थे, और उनके खिलाफ कोई पूर्व दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई.

मुकेशचंद के भाई गजानंद जांगिड़ ने बताया, "सुचना मिलते ही हम फाटक पहुंचे. मुकेश की एक जेब में पैसे-चाबियां और दूसरी में सुसाइड नोट मिला. नोट में SIR के लगातार दबाव, काम न करने पर सस्पेंशन की धमकी का जिक्र था. वे बेहतरीन शिक्षक थे, लेकिन बोझ ने तोड़ दिया." पुलिस ने नोट जब्त कर लिया, लेकिन फोटो लेने की अनुमति नहीं दी. परिवार में पत्नी मीना देवी, बेटियां अन्नू व ज्योति, तथा पुत्र अंशु हैं. पिता नानगराम के घर शव पहुंचते ही कोहराम मच गया—परिजन रोते-रोते बेसुध हो गए.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा, "मुकेश हमारे श्रेष्ठ BLO थे. यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो अलग से जांच होगी." यह घटना SIR जैसे कार्यक्रमों में शिक्षकों पर बढ़ते दबाव को उजागर करती है, जहां डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग और अतिरिक्त जिम्मेदारियां मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं. शिक्षक संगठनों ने विभाग से मानसिक सहायता हेल्पलाइन शुरू करने की मांग की. जिला कलेक्टर ने परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की. मुकेशचंद का अंतिम संस्कार सोमवार को होगा.

