राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब सत्र में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा!

Jaipur News: राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार किया गया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में घोषणा की.
Jaipur News: राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार किया गया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में घोषणा की. अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विद्यार्थियों को एक ही शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा. यह व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है. इसके तहत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा. इस परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को मई-जून में दूसरी परीक्षा का अवसर मिलेगा, जिसे “द्वितीय अवसर परीक्षा” कहा जाएगा.
इस नई परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को अधिकतम तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर मिलेगा, जो विद्यार्थी प्रथम परीक्षा में पूरक या अनुत्तीर्ण घोषित होंगे, वे भी द्वितीय अवसर परीक्षा में उन्हीं विषयों में पुनः परीक्षा देकर अपने परिणाम को बेहतर बना सकेंगे. यदि कोई विद्यार्थी द्वितीय अवसर परीक्षा में भी किसी विषय में अनुत्तीर्ण रहता है, तो उसे पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा और वह केवल अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा में ही शामिल हो सकेगा.
दिलावर ने बताया कि वर्ष में पहली मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई-जून में होगी. दोनों परीक्षाएं समान पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना पर आधारित रहेंगी. मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को केवल सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर ही द्वितीय अवसर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी.
नई प्रणाली में “बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स” सिद्धांत लागू रहेगा. यानी दोनों परीक्षाओं में से बेहतर अंक ही विद्यार्थी के अंतिम परिणाम में मान्य होंगे. इससे विद्यार्थियों को तनावमुक्त वातावरण में अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा.
