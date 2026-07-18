/कोटपूतली की लकड़ी मिल में फैक्ट्री कर्मी का शव मिलने से सनसनी

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Rajasthan News: राजस्थान के कोटपूतली शहर के लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित एक लकड़ी मिल में फैक्ट्री कर्मी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. सूचना मिलने पर कोटपूतली थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए. प्रारंभिक तौर पर पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
मृतक की हुई पहचान
पुलिस की प्रारंभिक जांच और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद मृतक की पहचान मोहल्ला बाछड़ी निवासी सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र शर्मा उसी लकड़ी मिल में कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे. रोजाना की तरह वह काम पर पहुंचे थे, लेकिन सुबह उनका शव मिल परिसर के अंदर मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
पुलिस ने जुटाए साक्ष्य
घटना की जानकारी मिलने के बाद कोटपूतली थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय मिल में कौन-कौन मौजूद था और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कोई महत्वपूर्ण सुराग मिला है या नहीं. यदि कैमरे उपलब्ध होंगे तो उनकी फुटेज भी जांच का हिस्सा बनाई जाएगी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा
घटनास्थल पर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मृत्यु के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि युवक की मौत किसी हादसे के कारण हुई, प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस
कोटपूतली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है तथा किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है. मृतक के परिजनों और फैक्ट्री से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.
यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति सामने आती है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों का इंतजार कर रही है. इस घटना के बाद लक्ष्मीनगर क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोग भी मौत के वास्तविक कारण सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट हो सके.
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