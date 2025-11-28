बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने की राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात, की यह खास बात

CM Bhajanlal And Actor Akshay Kumar Meeting: बॉलीवुड के फेमस फिल्म एक्टर अक्षय कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर स्थित सीएम आवास पर मुलाकात की. इसे भले ही शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा हो, लेकिन अक्षय कुमार का विशेष रूप से जयपुर आकर मुख्यमंत्री से मिलना अपने आप में खास महत्व रखता है और इसे किसी उद्देश्यपूर्ण चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है.
CM Bhajanlal And Actor Akshay Kumar Meeting: फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर स्थित सीएम आवास पर मुलाकात की. इसे भले ही शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा हो, लेकिन अक्षय कुमार का विशेष रूप से जयपुर आकर मुख्यमंत्री से मिलना अपने आप में खास महत्व रखता है और इसे किसी उद्देश्यपूर्ण चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है.
फिल्म सिटी को लेकर चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में राजस्थान में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने, फिल्म प्रमोशन, प्रदेश में फिल्म उद्योग के विस्तार और पर्यटन के विकास जैसी संभावनाओं पर वार्तालाप होने की उम्मीद है. यही नहीं, राज्य की फिल्म पॉलिसी और प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर भी दोनों के बीच विस्तृत चर्चा होने की जानकारी सामने आई है. इससे पहले अगस्त में अभिनेता संजय दत्त भी केवल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सीधे वापस लौट गए थे, जिसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी.
भेंट के दौरान अक्षय कुमार ने राजस्थान की मेहमाननवाजी का विशेष किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि वे पहले भी कई बार राजस्थान आ चुके हैं और अब तक लगभग 10 फिल्मों की शूटिंग यहां कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि एक बार मैं चौमू पैलेस में सुबह करीब 4:30 बजे एक्सरसाइज कर रहा था. काफी ठंड थी. तभी वहां के चौकीदार ने मुझे देखा और अपना कंबल देते हुए कहा- ‘ये ले लीजिए, आप हमारे मेहमान हैं.’ राजस्थान की मेहमाननवाजी अद्वितीय है. अगर कोई असली मेहमाननवाजी सीखना चाहता है, तो उसे राजस्थान आकर सीखनी चाहिए.
इन बातों पर भी बातचीत
सूत्र बताते हैं कि अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस मुलाकात में फिल्म उद्योग को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. खासकर राजस्थान में फिल्म शूटिंग को सुविधाजनक बनाने, प्रमोशन को बढ़ावा देने और फिल्म सिटी की स्थापना जैसे विषय प्रमुख रहे. इसके साथ ही, पर्यटन क्षेत्र और फिल्म उद्योग के संयुक्त विकास को लेकर भी दोनों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श हुआ.
