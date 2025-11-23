Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur News: बॉलीवुड को लुभाने की तैयारी, 27 नवंबर को आएगी नई फिल्म पर्यटन नीति, सब्सिडी-सुविधाओं का मेगा प्लान

Jaipur News: आगामी ‘राजस्थान पर्यटन समिट’ से पहले 27 नवंबर को पर्यटन प्री-समिट का भव्य आयोजन होने जा रहा है. इस एक दिवसीय समिट में फिल्म पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे कई अहम विषयों पर गहन मंथन होगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Nov 23, 2025, 08:15 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 08:15 AM IST

Trending Photos

बीकानेर की ये मिठाई दिखती है लड्डू जैसी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार याद करोगे
6 Photos
Rajasthan famous Food

बीकानेर की ये मिठाई दिखती है लड्डू जैसी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार याद करोगे

राजस्थान का गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जहां रावण की तपस्या से प्रकट हुए थे भगवान शिव, जानें इसका इतिहास
7 Photos
rajasthan temple

राजस्थान का गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जहां रावण की तपस्या से प्रकट हुए थे भगवान शिव, जानें इसका इतिहास

PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त के बाद 22वीं Installment का नंबर, इस महीने खाते में आ सकता है पैसा! यहां जानें PM Kisan योजना की लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
PM Kisan 22nd Installment 2025 Update

PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त के बाद 22वीं Installment का नंबर, इस महीने खाते में आ सकता है पैसा! यहां जानें PM Kisan योजना की लेटेस्ट अपडेट

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में सोने के दाम ने फिर मारी उछाल, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस
5 Photos
Jaipur Gold Silver Price

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में सोने के दाम ने फिर मारी उछाल, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

Jaipur News: बॉलीवुड को लुभाने की तैयारी, 27 नवंबर को आएगी नई फिल्म पर्यटन नीति, सब्सिडी-सुविधाओं का मेगा प्लान

Jaipur News: प्रवासी राजस्थानी दिवस के पूर्व 27 नवंबर को पर्यटन प्री समिट आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित हो रहे पर्यटन प्री समिट में राजस्थान को वर्ष भर चलने वाले पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और पहचान दिलाने की रणनीति पर चर्चा होगी.

पर्यटन प्री-समिट के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्बोधन और प्री समिट की विशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दियाकुमारी का संबोधन होगा. उद्घाटन सत्र में केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव सुमन बिल्ला भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. साथ ही राजस्थान पर्यटन विभाग के एसीएस प्रवीण गुप्ता और पर्यटन आयुक्त रूक्मणी रियाड का सम्बोधन भी होगा.इस अवसर पर राजस्थान की नई पर्यटन नीति और फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म पर्यटन संवर्धन नीति जारी किए जाने की सम्भावना भी जताई जा रही है.

पर्यटन विकास और पर्यटन रणनीति पर चर्चा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्री-समिट में उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न विषय विषेशज्ञ राजस्थान में पर्यटन के विकास और वर्षभर चलने वाले पर्यटन स्थल के रूप में इसकी वैश्विक पहचान बनाने की रणनीति पर सम्बोधन देंगे. इसके तहत प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता राजीव खंडेलवाल बताएंगे कि कैसे फिल्में राजस्थान को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढावा दे सकती है. वहीं ईज माय ट्रिप कम्पनी की अध्यक्ष प्रीति सत्यनारायण राजस्थान को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढावा देने के लिए डिजीटल मार्केटिंग रणनीतियों पर चर्चा करेंगी.

लाली होमस्टे की सह निर्माता देवयानी भटनागर राजस्थान में होमस्टे पर घरेलू पर्यटन वृद्धि के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगी. इनके अलावा क्लार्कस आफ होटल्स के एमडी अपूर्व कुमार पर्यटन और निवेश के अवसरों के माध्यम से आर्थिक विकास पर चर्चा करेंगे.कुल मिलाकर यह पर्यटन प्री समिट प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में पर्यटन सेक्टर पर होने वाले सेक्टरोल सत्र की नींव तैयार करेगा ताकि उस सत्र में राजस्थान में पर्यटन विकास पर ओर सार्थक चर्चा हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news