जयपुर में सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच एजेंसियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Jaipur News: राजधानी जयपुर से बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है. एक बार फिर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. इस बार निशाने पर जयपुर का सेशन कोर्ट रहा, जहां धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वायड टीम, सिविल डिफेंस, दमकल विभाग सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. पूरे सेशन कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

चैंबर, वाशरूम और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. धमकी भरे मेल में दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था. मेल में लिखा गया ISI जिंदाबाद और दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में तीन RDX डिवाइस लगाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली

मेल में हाईकोर्ट का भी जिक्र किया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई. इस मेल में DMK लीडरशिप का नाम भी लिया गया है और कुछ ट्विटर ID का उल्लेख किया गया, जो प्रारंभिक जांच में पूरी तरह फर्जी पाई गई हैं. सदर थानाधिकारी बृजमोहन ने बताया कि मेल पर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, 9:30 अधिकारियों के आने पर मेल देखी , जिसके बाद सूचना पर सर्च किया गया, कोर्ट खाली कराया गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला.

मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम सक्रिय है. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और इंटरपोल की मदद भी ली जा रही है. गौरतलब है कि पिछले दिनों जयपुर हाई कोर्ट को भी इसी तरह की लगातार धमकियां मिल चुकी हैं. बार-बार मिल रही ऐसी धमकियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर

Jaipur Gold Silver Price Today: आज नहीं खरीदा तो पछताएंगे! जयपुर में सोना हुआ सस्ता, चांदी में भी गिरावट, जानें ताजा रेट्स



शादी सीजन चल रहा है. ऐसे में तमाम लोग सोना-चांदी की खरीद में जुट गए हैं. तमाम लोग ऐसे भी हैं, जो कि खुद पहनने और अपने फ्यूचर के लिए भी सोना चादी खरीदते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो खरीदने से पहले सोना चांदी का भाव जरूर चेक कर लेना चाहिए.



सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.



गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज 17 दिसंबर 2025 को सोने की कीमतों में शानदार तो वहीं, चांदी में मामूली गिरावट हुई है. यानी की अगर आप सोना-चांदी खरीदने की फिराक में हैं तो आप खुश हो जाइए और फटाफट सुनार की शॉप पर पहुंच जाइए. ऐसा बेहतरीन मौका नहीं गंवाना चाहिए.

आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमतों में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹1,35,530 था, जो कि आज ₹1,34,010 ही है. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दामों में भी स्थिरता देखी गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-