RDX से तीन घंटे में उड़ा देंगे राजस्थान विधानसभा और हाईकोर्ट, धमकी भरा ईमेल पढ़ एजेंसी के खड़े हो गए कान!

Rajasthan Bomb Threat: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को एक साथ तीन महत्वपूर्ण संस्थानों विधानसभा, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की गंभीर धमकी मिली है. धमकियां ईमेल के माध्यम से दी गईं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं.

विधानसभा को RDX से उड़ाने की धमकी

विधानसभा सचिवालय को सुबह 11:10 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ. इसमें लिखा था कि अगले 3 घंटे के अंदर विधानसभा भवन को RDX से उड़ा दिया जाएगा. धमकी मिलते ही विधानसभा परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया. बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई.

हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट पर भी खतरा

जयपुर सेशन कोर्ट को भी उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी मिली. कोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड ने कोर्ट परिसर में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया. हालांकि, लंबी तलाशी के बाद भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

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राजस्थान हाईकोर्ट को हाल के महीनों में यह छठी बार बम की धमकी मिली है. इससे पहले 6, 17, 19, 20 फरवरी और 17 मार्च को भी हाईकोर्ट को ऐसी धमकियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है.

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा को मिली बम धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज सुबह 11:19 बजे विधानसभा को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें 3 घंटे के अंदर विधानसभा भवन को उड़ाने की धमकी दी गई थी.देवनानी ने बताया कि ईमेल में लिखा था “किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए”. उन्होंने कहा कि यह विषय राजस्थान से जुड़ा नहीं है. ईमेल में शेखर नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है, जो डीएमके में शामिल हुआ है, लेकिन राजस्थान विधानसभा ने किसी को भेजा ही नहीं है.विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि धमकी मिलते ही तुरंत डीजीपी को सूचना दे दी गई और पुलिस विधानसभा परिसर की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.देवनानी ने कहा कि पहले हाईकोर्ट समेत अन्य संस्थाओं को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, इसलिए इस मामले की गहराई में जाकर पूरी जांच करनी चाहिए.



बीकानेर कोर्ट को भी बम की धमकी

इधर बीकानेर शहर की अदालत को भी रविवार रात बम से उड़ाने की धमकी मिली. सोमवार सुबह कोर्ट परिसर को खाली करवाकर पुलिस और प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. धमकी वाले ईमेल में लिखा गया कि मौत की सजा पाने वाले पुलिसकर्मी बेकसूर थे. असली दोषी राजनीतिक आका और पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, जो तमिलनाडु के DMK मंत्रियों के इशारे पर काम करते हैं.

ईमेल में दो व्यक्तियों मैथ्यू वैनडाइक और जाफर सादिक को रिहा करने की मांग की गई. धमकी में कहा गया कि यदि इन दोनों को रिहा नहीं किया गया तो सोमवार दोपहर 1:15 बजे अदालत परिसर में साइनाइड गैस से भरे 14 IED बमों से धमाका किया जाएगा.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

तीनों जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस का कहना है कि सभी धमकियों की गंभीरता से जांच की जा रही है और डिजिटल फॉरेंसिक टीम ईमेल की ट्रेसिंग कर रही है.

पुलिस और प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और सतर्क रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या पैकेज को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें. यह लगातार बढ़ती धमकियां राजस्थान की न्यायपालिका और विधायी संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इन धमकियों के पीछे छिपे तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई हैं.

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