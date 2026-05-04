/राजस्थान में बम धमकियों का सिलसिला जारी, कलेक्ट्रेट और कोर्ट परिसरों को उड़ाने की धमकी, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप

Rajasthan Bomb Threat: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जिलेवार कलेक्ट्रेट और न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है. अलग-अलग जिलों में लगातार मिल रही ईमेल धमकियों ने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह हिला दिया है.



कोटा

सोमवार सुबह कोटा कलेक्टर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर तमिल भाषा में बम धमकी का ईमेल आया. धमकी मिलते ही पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया. भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वॉड की टीम ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

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सीकर

सीकर जिला कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. दोपहर 12:15 बजे आए ईमेल के बाद कलेक्ट्रेट परिसर खाली कराया गया. उस समय साप्ताहिक बैठक चल रही थी, जिसे बीच में रोक दिया गया.



डूंगरपुर

डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट और कोर्ट परिसर को सबसे गंभीर धमकी मिली. ईमेल में दावा किया गया कि परिसर में 16 जगहों पर बम लगाए गए हैं. कलेक्टर देशल दान और एसपी मौके पर पहुंचे. पूरे परिसर को खाली कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.



बारां

बारां जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से सर्चिंग जारी है.



बाड़मेर

बाड़मेर जिला न्यायालय को तीसरी बार बम धमकी मिली है. इस साल अब तक बाड़मेर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को कुल 5 बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं.



उदयपुर

उदयपुर न्यायालय परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. दोपहर 12:15 बजे का समय बताते हुए ईमेल भेजा गया. कुछ दिन पहले भी यहां ऐसी ही धमकी मिल चुकी थी.



सभी जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. कलेक्ट्रेट और कोर्ट परिसरों को खाली कराकर सघन तलाशी ली जा रही है. अधिकांश धमकियां तमिल भाषा में दक्षिण भारत से भेजे गए ईमेल के जरिए आ रही हैं.



पुलिस इन ईमेल्स के स्रोत का पता लगाने और शरारती तत्वों को चिन्हित करने में जुटी हुई है. आमजन से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्वक अपनी दिनचर्या जारी रखें.

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