राजस्थान में जमीन फिर बनी निवेशकों की पहली पसंद, रियल एस्टेट से सरकार की तिजोरी मजबूत

Rajasthan Real Estate Market: अब जमीन भी निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है. राजस्थान में प्रॉपर्टी कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है और इसका सीधा असर राज्य सरकार के खजाने पर दिख रहा है. पंजीयन और मुद्रांक विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल आया है. राजस्व में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Trending Photos
Rajasthan Real Estate Market: सोने-चांदी के साथ अब प्रॉपर्टी निवेश भी एक बार फिर लोगों की पहली पसंद बनता नजर आ रहा है. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रियल एस्टेट बाजार में तेजी लौट आई है. पिछले साल की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी कारोबार में करीब 14.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे सरकारी राजस्व में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है.
राज्य सरकार ने इस साल पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को 14 हजार 350 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य दिया है. 15 जनवरी तक विभाग 9370.85 करोड़ रुपये का राजस्व जुटा चुका है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 14.85 प्रतिशत अधिक है. हालांकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब भी विभाग के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों में करीब 4979 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना होगा. इसे देखते हुए विभाग ने सभी डीआईजी को लक्ष्य पूर्ति के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में मजबूती दिखाई दी
मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के महीनेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2025 से ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में मजबूती दिखाई दी. अप्रैल में 851.20 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ. जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 189 करोड़ अधिक रहा. मई में यह आंकड़ा 1078.52 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि जून में 967.20 करोड़ रुपये का राजस्व मिला. जुलाई में रजिस्ट्रेशन ने रफ्तार पकड़ी और 1109.68 करोड़ रुपये की रिकॉर्डिंग हुई. सितंबर में जमीन कारोबार में फिर तेजी लौटी, हालांकि अक्टूबर में हल्की गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद दिसंबर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1113.33 करोड़ रुपये का सर्वाधिक राजस्व दिया.
रजिस्ट्री काउंटरों पर रफ्तार
वहीं, जनवरी में 15 तारीख तक ही 421 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि से करीब 36 करोड़ अधिक है. हालांकि तेज रफ्तार के बावजूद विभाग पिछले कुछ वर्षों से अपने तय लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 हजार 900 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले विभाग 10532.75 करोड़ ही जुटा सका. 2023-24 में 10 हजार करोड़ के लक्ष्य में से 9145 करोड़ की वसूली हुई. जबकि 2022-23 में लक्ष्य के बेहद करीब ज़मीन पर भरोसा बढ़ा है और रजिस्ट्री काउंटरों पर रफ्तार.
निवेशकों की पहली पसंद बनती दिख रही
अब प्रॉपर्टी फिर निवेशकों की पहली पसंद बनती दिख रही है. आंकड़े बता रहे हैं कि रियल एस्टेट ने सरकार की तिजोरी को मजबूती दी है लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है. चालू वित्तीय वर्ष के बचे दिनों में करीब 5 हजार करोड़ जुटाना पंजीयन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!