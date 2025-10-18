दोनों नगर निगम एक साथ मनाएंगे जयपुर स्थापना दिवस, 5 साल बाद हुआ बड़ा परिवर्तन!

Jaipur Foundation Day: 18 नवंबर को जयपुर का बर्थ डे है. यानी अपने शहर को 'हैप्पी बर्थ डे' कहने और कोई अच्छा सा उपहार देने का दिन है. पांच साल बाद जयपुर के दोनों नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर इस बार एक साथ मिलकर जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन करेंगे. जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने दोनों निगमों की मेयर सौम्या गुर्जर और कुसुम यादव के साथ मोतीडूंगरी गणेशजी की पूजा-अर्चना कर उन्हें समारोह का निमंत्रण दिया. इसी के साथ जयपुर स्थापना दिवस समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ.

मोतीडूंगरी गणेशजी से आशीर्वाद, गंगापोल दरवाजे पर की पूजा

इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पिछले पांच वर्षों से अलग-अलग समारोह करने वाले दोनों नगर निगम इस बार एकसाथ मंच साझा करेंगे. मोतीडूंगरी गणेशजी को न्योता देने के बाद सांसद और दोनों मेयर ने गंगापोल दरवाजे पर पूजा-अर्चना की. यह वही स्थान है जिसके नीचे जयपुर शहर की नींव रखी गई थी. इसके बाद तीनों ने गोविंद देवजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और कथक नृत्य आयोजन के साथ जयपुर समारोह की शुरुआत की.

एक महीने तक चलेगा जयपुर समारोह

यह भव्य समारोह पूरा एक महीना चलेगा, जिसमें जयपुर की संस्कृति, परंपराएं, लोककला, खेल और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा. इन आयोजनों से पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि इस बार दोनों नगर निगम एक साथ जयपुर स्थापना दिवस मनाएंगे. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जयपुर को दो भागों में बांटा था.

हमारी सरकार दोनों को फिर एक कर रही है. जयपुर एक रहेगा और एकसाथ उत्सव मनाएगा. वहीं मेयर डॉ. सौम्या और कुसुम यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जयपुर के गौरवशाली इतिहास को बांटने का काम किया था. अब भाजपा सरकार ने दोनों निगमों को एक करने का निर्णय लिया है. 10 दिन पहले तक तय नहीं था कि दोनों एकसाथ समारोह करेंगे, लेकिन सांसद मंजू शर्मा के प्रयासों से अब जयपुर एक साथ उत्सव मनाएगा.

फिर एक हो रहा है जयपुर

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जयपुर को दो नगर निगमों हेरिटेज और ग्रेटर में विभाजित किया गया था. तब से दोनों अपने-अपने स्तर पर स्थापना दिवस मनाते रहे. सांसद मंजू शर्मा ने पहल करते हुए दोनों मेयरों से बातचीत की और उन्हें एकसाथ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार किया. नतीजतन आज दोनों निगम मिलकर जयपुर स्थापना दिवस को एकजुट होकर मना रहे हैं.

भंवर लाल शर्मा ने रखी थी शुरुआत की नींव

जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भंवर लाल शर्मा ने की थी. उनका उद्देश्य था जयपुर की संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक गौरव को आमजन और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करना. धीरे-धीरे यह आयोजन प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया में लोकप्रिय हुआ.