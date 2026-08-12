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जयपुर में BRICS का महामंथन, निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर की मौजूदगी में होगी अहम बैठक

राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक चर्चा का केंद्र बनने जा रही है. भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत 12 और 13 अगस्त को वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक होनी है. बैठक में वित्तीय सहयोग, लोकल करेंसी में कारोबार और सीमा पार भुगतान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके बाद 19 से 22 अगस्त तक जयपुर में BRICS पर्यटन से जुड़ी बैठकें होंगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 12, 2026, 06:19 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 06:19 AM IST
जयपुर में BRICS का महामंथन, निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर की मौजूदगी में होगी अहम बैठक
Image Credit: BRICS Meeting Jaipur

BRICS Meeting Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक गतिविधियों के लिए भी चर्चा में है. भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत जयपुर में बैठकों का सिलसिला जारी है. अब 12 और 13 अगस्त को BRICS देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अहम बैठक प्रस्तावित है. इसके बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह में पर्यटन से जुड़ी बैठकों के लिए भी विदेशी प्रतिनिधि जयपुर पहुंचेंगे.


BRICS के आर्थिक और वित्तीय एजेंडे में इस बार लोकल करेंसी में कारोबार, सीमा पार भुगतान और वित्तीय सहयोग जैसे मुद्दे खास महत्व रखते हैं. हालिया चर्चाओं में BRICS देशों के तेज भुगतान सिस्टम और केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने की संभावनाएं भी सामने आई हैं. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि सदस्य देशों के बीच भुगतान प्रणालियों और CBDC को जोड़ने पर बातचीत चल रही है.

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जयपुर में आर्थिक मुद्दों पर फोकस
12-13 अगस्त की बैठक में BRICS देशों के वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी. खास तौर पर यह देखा जाएगा कि सदस्य देशों के बीच कारोबार को आसान बनाने के लिए स्थानीय मुद्राओं यानी लोकल करेंसी का इस्तेमाल किस तरह बढ़ाया जा सकता है.


इसका सीधा संबंध सीमा पार व्यापार और भुगतान से है. अगर अलग-अलग देशों के बीच भुगतान की प्रक्रिया आसान और कम खर्चीली होती है, तो कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी लेन-देन सुगम हो सकता है. BRICS लंबे समय से स्थानीय मुद्राओं और बेहतर क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है.


RBI और वित्त मंत्रालय की भूमिका अहम
बैठक में वित्त मंत्रालय और RBI की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. वित्तीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर BRICS देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी. हालिया चर्चा में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने BRICS देशों के भुगतान सिस्टम और CBDC को जोड़ने की संभावनाओं का जिक्र किया है. साथ ही भारतीय रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक उपयोग में लाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में RBI के प्रयासों की बात भी सामने आई है.


यानी जयपुर की बैठक केवल औपचारिक मुलाकात नहीं होगी. यहां लिए जाने वाले फैसले आने वाले समय में BRICS देशों के बीच व्यापार और वित्तीय लेन-देन के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं.


19 से 22 अगस्त तक पर्यटन पर मंथन

आर्थिक बैठकों के बाद जयपुर में BRICS का फोकस पर्यटन पर शिफ्ट होगा. 19-20 अगस्त को दूसरी BRICS Tourism Working Group Meeting और 21-22 अगस्त को BRICS Tourism Ministers' Meeting आयोजित होनी है. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक इन बैठकों का मकसद BRICS देशों के बीच पर्यटन सहयोग को आगे बढ़ाना है.


भारत की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र के लिए AI और पर्यटन, सतत एवं जिम्मेदार पर्यटन, पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण तथा पर्यटन आदान-प्रदान और आसान यात्रा जैसी प्राथमिकताओं पर जोर दिया जा रहा है.


जयपुर दिखाएगा राजस्थान की मेहमाननवाजी

लगातार होने वाली इन अंतरराष्ट्रीय बैठकों से जयपुर को दुनिया के सामने अपनी पर्यटन, संस्कृति और आतिथ्य परंपरा दिखाने का भी मौका मिलेगा. BRICS प्रतिनिधियों के लिए बैठकों के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मेहमाननवाजी को सामने रखने की तैयारी है. इससे गुलाबी नगरी की अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.


इस तरह अगस्त का पूरा दूसरा पखवाड़ा जयपुर के लिए खास रहने वाला है. पहले आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर दुनिया के बड़े उभरते देशों के प्रतिनिधि मंथन करेंगे और फिर पर्यटन व संस्कृति के जरिए राजस्थान की पहचान वैश्विक मंच पर दिखाई देगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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