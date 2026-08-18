/जयपुर में जुटेंगे BRICS देशों के पर्यटन मंत्री, 19 से 22 अगस्त तक चलेगा महामंथन

Jaipur BRICS Meeting: BRICS-2026 के तहत जयपुर 19 से 22 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है. इस दौरान दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक और पहली BRICS टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन होगा. बैठक में BRICS सदस्य देशों के पर्यटन प्रतिनिधि और पर्यटन मंत्री हिस्सा लेंगे. आयोजन की तैयारियों और समन्वय की जिम्मेदारी राजस्थान पर्यटन विभाग को सौंपी गई है.

19 अगस्त से शुरू होगी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक

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19 अगस्त को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक की शुरुआत पंजीकरण और ग्रुप फोटो के साथ होगी. उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वागत संबोधन दिया जाएगा. इसके बाद ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे. बैठक में जीरो ड्राफ्ट पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप देने के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी. शाम को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से डिनर का आयोजन किया जाएगा.

विदेशी मेहमान देखेंगे जयपुर की ऐतिहासिक विरासत

20 अगस्त को BRICS प्रतिनिधियों के लिए तकनीकी भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है. सुबह 10 से 12 बजे तक प्रतिनिधि सिटी पैलेस एवं म्यूजियम और हवा महल का भ्रमण करेंगे. दोपहर में होटल में लंच और विश्राम के बाद शाम 4 से 6 बजे तक आमेर महल की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होंगे.

21 अगस्त को पर्यटन मंत्रियों की अहम बैठक

21 अगस्त को पहली BRICS टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग आयोजित होगी. इसमें सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री अपने-अपने देशों की पर्यटन प्राथमिकताओं और आपसी सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे. बैठक में जीरो ड्राफ्ट को अपनाने के साथ भारतीय पर्यटन मंत्री का संबोधन और सदस्य देशों के मंत्रियों की समापन टिप्पणियां होंगी. इसके बाद द्विपक्षीय बैठकों का दौर चलेगा. शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाला डिनर का आयोजन होगा.

22 अगस्त को भी होगा जयपुर दर्शन

22 अगस्त को पर्यटन मंत्रियों के लिए तकनीकी भ्रमण आयोजित किया जाएगा. सुबह सिटी पैलेस एवं म्यूजियम और हवा महल का दौरा होगा, जबकि शाम को आमेर महल का भ्रमण कराया जाएगा.

राजस्थान की पर्यटन क्षमता दिखाने का मौका

BRICS पर्यटन बैठकों के जरिए राजस्थान को अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा. आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और विभागवार जिम्मेदारियां तय करने पर विशेष जोर दिया गया है. अधिकारियों को सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

