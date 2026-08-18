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जयपुर में जुटेंगे BRICS देशों के पर्यटन मंत्री, 19 से 22 अगस्त तक चलेगा महामंथन

Jaipur BRICS Meeting: BRICS-2026 के तहत जयपुर में 19 से 22 अगस्त तक दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक और पहली BRICS टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग आयोजित होगी. इसमें BRICS देशों के पर्यटन प्रतिनिधि और मंत्री शामिल होंगे. विदेशी मेहमान सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल का भ्रमण करेंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 18, 2026, 11:28 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 11:28 PM IST
जयपुर में जुटेंगे BRICS देशों के पर्यटन मंत्री, 19 से 22 अगस्त तक चलेगा महामंथन
Image Credit: Jaipur BRICS Meeting

Jaipur BRICS Meeting: BRICS-2026 के तहत जयपुर 19 से 22 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है. इस दौरान दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक और पहली BRICS टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन होगा. बैठक में BRICS सदस्य देशों के पर्यटन प्रतिनिधि और पर्यटन मंत्री हिस्सा लेंगे. आयोजन की तैयारियों और समन्वय की जिम्मेदारी राजस्थान पर्यटन विभाग को सौंपी गई है.

19 अगस्त से शुरू होगी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक

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19 अगस्त को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक की शुरुआत पंजीकरण और ग्रुप फोटो के साथ होगी. उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वागत संबोधन दिया जाएगा. इसके बाद ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे. बैठक में जीरो ड्राफ्ट पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप देने के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी. शाम को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से डिनर का आयोजन किया जाएगा.

विदेशी मेहमान देखेंगे जयपुर की ऐतिहासिक विरासत

20 अगस्त को BRICS प्रतिनिधियों के लिए तकनीकी भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है. सुबह 10 से 12 बजे तक प्रतिनिधि सिटी पैलेस एवं म्यूजियम और हवा महल का भ्रमण करेंगे. दोपहर में होटल में लंच और विश्राम के बाद शाम 4 से 6 बजे तक आमेर महल की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होंगे.

21 अगस्त को पर्यटन मंत्रियों की अहम बैठक

21 अगस्त को पहली BRICS टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग आयोजित होगी. इसमें सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री अपने-अपने देशों की पर्यटन प्राथमिकताओं और आपसी सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे. बैठक में जीरो ड्राफ्ट को अपनाने के साथ भारतीय पर्यटन मंत्री का संबोधन और सदस्य देशों के मंत्रियों की समापन टिप्पणियां होंगी. इसके बाद द्विपक्षीय बैठकों का दौर चलेगा. शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाला डिनर का आयोजन होगा.

22 अगस्त को भी होगा जयपुर दर्शन

22 अगस्त को पर्यटन मंत्रियों के लिए तकनीकी भ्रमण आयोजित किया जाएगा. सुबह सिटी पैलेस एवं म्यूजियम और हवा महल का दौरा होगा, जबकि शाम को आमेर महल का भ्रमण कराया जाएगा.

राजस्थान की पर्यटन क्षमता दिखाने का मौका

BRICS पर्यटन बैठकों के जरिए राजस्थान को अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा. आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और विभागवार जिम्मेदारियां तय करने पर विशेष जोर दिया गया है. अधिकारियों को सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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