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ब्रिक्स सम्मेलन से चमकेगी जयपुर की किस्मत! जानिए विदेशी मेहमानों के आने से राजस्थान को क्या-क्या मिलेंगे बड़े फायदे?

BRICS Summit Jaipur: जयपुर में BRICS जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन से राजस्थान को दुनिया के सामने अपनी पहचान मजबूत करने का मौका मिला है. विदेशी मेहमानों की मौजूदगी से जयपुर के पर्यटन, होटल, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 12, 2026, 09:40 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 09:40 AM IST
ब्रिक्स सम्मेलन से चमकेगी जयपुर की किस्मत! जानिए विदेशी मेहमानों के आने से राजस्थान को क्या-क्या मिलेंगे बड़े फायदे?
Image Credit: BRICS Summit in Jaipur

BRICS Summit in Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान अब सिर्फ महलों, किलों और राजस्थानी मेहमाननवाजी तक सीमित नहीं रह गई है. बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के साथ जयपुर लगातार दुनिया की नजरों में आ रहा है. BRICS सम्मेलन भी इसी कड़ी में एक अहम मौका है. दुनिया के अलग-अलग देशों से आए प्रतिनिधियों और मेहमानों की मौजूदगी ने जयपुर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी संस्कृति, पर्यटन और कारोबारी ताकत दिखाने का अवसर दिया है.


अब सवाल यह है कि ऐसे बड़े आयोजन के खत्म होने के बाद राजस्थान को इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका असर केवल सम्मेलन के दौरान होटल बुकिंग या सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता. अगर सरकार और स्थानीय कारोबार इससे मिले मौके को सही तरीके से आगे बढ़ाएं तो पर्यटन, निवेश, छोटे कारोबार और रोजगार के क्षेत्र में लंबे समय तक फायदा मिल सकता है.

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दुनिया के सामने फिर दिखा जयपुर का रंग
जयपुर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऐतिहासिक विरासत है. आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, बाजार, राजस्थानी खान-पान और यहां की पारंपरिक कला हमेशा से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है. BRICS से जुड़े विदेशी मेहमानों के जयपुर आने से इन जगहों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का एक और मौका मिला. मेहमानों की तस्वीरें और जयपुर से जुड़ी जानकारी जब उनके साथ आए लोगों और विदेशी मीडिया तक पहुंचती है, तो इसका असर आगे आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ सकता है. यानी एक बड़े सम्मेलन की मेजबानी से जयपुर को बिना अलग से प्रचार किए भी दुनिया के सामने अपनी खूबसूरती दिखाने का मौका मिलता है.


पर्यटन कारोबार को मिल सकता है सीधा फायदा
जयपुर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बड़ी भूमिका है. विदेशी पर्यटक आते हैं तो इसका फायदा केवल बड़े होटल को नहीं मिलता. इससे टैक्सी ड्राइवर, गाइड, रेस्टोरेंट, दुकानदार, हस्तशिल्प कारोबारी और स्थानीय कलाकार तक जुड़े होते हैं. अगर BRICS सम्मेलन के बाद विदेशी पर्यटकों में जयपुर को लेकर रुचि बढ़ती है तो इसका सीधा असर स्थानीय कारोबार पर पड़ सकता है. खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, कपड़े, ब्लू पॉटरी और राजस्थानी कला से जुड़े कारोबारियों के लिए यह बड़ा मौका बन सकता है. एक विदेशी पर्यटक जयपुर में सिर्फ घूमता नहीं है, बल्कि होटल में ठहरता है, खाना खाता है, खरीदारी करता है और स्थानीय सेवाओं का इस्तेमाल करता है. इसलिए पर्यटन बढ़ने का फायदा शहर के कई छोटे कारोबारों तक पहुंचता है.


छोटे कारोबारियों के लिए खुल सकता है बड़ा बाजार
BRICS जैसे मंच पर व्यापार और छोटे कारोबार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी अहम होती है. राजस्थान में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम कारोबारी हैं, जो स्थानीय स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचने में दिक्कत होती है. ऐसे अंतरराष्ट्रीय संपर्क से इन कारोबारियों को नई साझेदारी, नए ग्राहक और दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंच बनाने का मौका मिल सकता है. डिजिटल कारोबार बढ़ने से यह रास्ता और आसान हो सकता है. जयपुर का कोई छोटा कारोबारी अगर ऑनलाइन अपने उत्पाद दूसरे देशों तक बेच पाए तो उसका बाजार सिर्फ राजस्थान या भारत तक सीमित नहीं रहेगा.


निवेश की नजर से भी महत्वपूर्ण मौका
किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का एक फायदा यह भी होता है कि दुनिया के कई कारोबारी और निवेशक किसी राज्य या शहर को करीब से समझ पाते हैं. उन्हें वहां की सड़क, एयरपोर्ट, होटल, कारोबार का माहौल और सरकार की नीतियों की जानकारी मिलती है. राजस्थान पहले से ही पर्यटन, रिन्यूएबल एनर्जी, खनिज, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और कई दूसरे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं रखता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने राज्य की ताकत रखने से भविष्य में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि यह निवेश अपने आप नहीं आएगा. इसके लिए सरकार को सम्मेलन के दौरान बने संपर्कों को आगे बढ़ाना होगा और निवेशकों के साथ लगातार बातचीत करनी होगी.


युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं
पर्यटन और निवेश बढ़ता है तो उसका असर रोजगार पर भी पड़ता है. होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूर गाइड, इवेंट मैनेजमेंट और स्थानीय उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में काम बढ़ सकता है. इसके अलावा अगर नए उद्योग राजस्थान में आते हैं तो युवाओं के लिए अलग-अलग तरह की नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं. ऐसे में BRICS जैसे आयोजन का असली फायदा तभी माना जाएगा, जब इसका असर आने वाले समय में स्थानीय कारोबार और रोजगार पर भी दिखाई दे.


जयपुर की पहचान सिर्फ पर्यटन शहर की नहीं
जयपुर पहले से दुनिया के प्रमुख पर्यटन शहरों में गिना जाता है, लेकिन बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी शहर की एक दूसरी पहचान भी मजबूत कर सकती है. अगर यहां लगातार बड़े सम्मेलन, कारोबारी बैठकें और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो जयपुर को बिजनेस और कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के तौर पर भी पहचान मिल सकती है. इसका फायदा होटल, एयरलाइंस, इवेंट कंपनियों और स्थानीय सेवा कारोबार को होगा. राजस्थान के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य में जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहर भी बड़े आयोजनों और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं.


असली फायदा अब आगे की रणनीति पर निर्भर
BRICS सम्मेलन ने जयपुर को दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने का मौका जरूर दिया है, लेकिन असली फायदा सम्मेलन खत्म होने के बाद दिखाई देगा. विदेशी मेहमानों की यात्रा से बनी पहचान को पर्यटन प्रचार में इस्तेमाल करना, निवेशकों से लगातार संपर्क रखना और स्थानीय कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना जरूरी होगा. अगर इन मौकों को सही तरीके से आगे बढ़ाया गया तो जयपुर को केवल एक खूबसूरत पर्यटन शहर के रूप में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बैठक, कारोबार और निवेश के लिए पसंदीदा शहर के तौर पर भी नई पहचान मिल सकती है. यही वजह है कि BRICS सम्मेलन को जयपुर के लिए सिर्फ एक बड़ा आयोजन नहीं, बल्कि आने वाले समय में पर्यटन, कारोबार और निवेश को बढ़ाने वाले एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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