घर में घुसकर दलित परिवार पर जानलेवा हमला, युवक गंभीर रूप से घायल

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गुवाड़ा में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. दलित परिवार का आरोप है कि 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे एक दलित परिवार के घर में घुसकर हथियारों से लैस बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया.

हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में 19 टांके आए हैं और बायां हाथ फैक्चर हो गया है. हालत गंभीर होने पर उसे बानसूर से अलवर रेफर किया गया. पीड़ित के भाई मंजीत ने बताया कि वह अपने भाई और परिवार के साथ घर पर मौजूद था तभी गांव के ही कुछ लोग एक राय होकर लाठी, सरिए, चाकू और कट्टे लेकर घर में घुस आए.

आरोप है कि भजनलाल और मोहित उर्फ एमपी ने उसके भाई के सिर पर रॉड और लाठी से ताबड़तोड़ वार किए. शेरसिंह ने पीछे से लाठी मारी, जबकि अन्य आरोपियों ने हाथ, पैर और चेहरे पर हमला किया. भाई को बचाने की कोशिश में मंजीत भी घायल हो गया. हमलावरों पर पीड़ित की बाइक तोड़ने और जेब से 15 हजार रुपये लूटने का भी आरोप है.

शोर मचाने और आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. इसके बाद पीड़ित ने 112 पर कॉल किया, जिसपर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. सबसे गंभीर आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लगाये गए हैं.

पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद जब वह हरसौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो थानेदार ने उसे धमकाकर भगा दिया. चार दिन बीत जाने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई. पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से तत्काल FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है.