/हाईवे अधिकारियों को टूटे नाले से बड़े हादसे का इंतजार? रामदेवरा में ग्रामीणों में आक्रोश

Broken Drain Ramdevra: रामदेवरा राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर रामदेवरा से गुजरने वाले हिस्से में पानी निकासी के नाले अब स्थानीय ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं. रामदेवरा चौराहा से लेकर पुलिस थाना रामदेवरा तक हाईवे के दोनों ओर बने नाले कई जगहों से टूट चुके हैं और उनमें कचरा भर गया है. इस कारण गंदा पानी सड़क किनारे जमा हो रहा है, जिससे बदबू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं.

नालों की बदहाली से ग्रामीण परेशान

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में यह टूटे नाले पानी निकासी में पूरी तरह बाधा बन जाते हैं. पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है. कई बार छोटे-मोटे हादसे भी हो चुके हैं. ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार NHAI और संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

हाईवे अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप

ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि NHAI के अधिकारी सुरक्षा और रखरखाव के मामलों में पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते नालों की मरम्मत नहीं की गई तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके विरोध प्रदर्शन करेंगे. ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को बड़े हादसे का इंतजार लगता है, तभी कोई कार्रवाई होती है.



पहले भी हो चुके हैं हादसे

स्थानीय लोगों के अनुसार, टूटे नालों की वजह से पहले भी कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं. खासकर रात के समय या बारिश में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. सड़क किनारे जमा गंदा पानी वाहनों के लिए फिसलन पैदा करता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.



ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन और NHAI से तुरंत नालों की मरम्मत कराने और उन्हें सुचारु रूप से बहाल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह केवल सुविधा का मुद्दा नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा और जन स्वास्थ्य का मुद्दा भी है. यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन बड़े स्तर पर आंदोलन करने को तैयार हैं.



स्थानीय प्रशासन की भूमिका

स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वह NHAI अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेगा. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई देखना चाहते हैं.

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