Union Budget 2026 Rajasthan Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी. इस बजट से राजस्थान की केंद्र सरकार से कई बड़ी मांगें और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, खासकर राज्य के विकसित राजस्थान @2047 विजन को साकार करने के लिए. राज्य सरकार और उद्यमी जगत का मानना है कि यह बजट विकसित भारत @2047 की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां राजस्थान को प्रमुख योगदानकर्ता बनना है.

राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान@2047

विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण, कृषि, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है. जयपुर के व्यापार जगत से जुड़े उद्यमियों ने केंद्र को कई सुझाव दिए हैं, जिनमें शामिल हैं:

रेल नेटवर्क का विस्तार और नई लाइनों की घोषणा.

नेशनल हाइवे, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी पर ज्यादा फंड.

मेडिकल कॉलेज, AIIMS, IIT, IIM जैसे केंद्रीय संस्थानों की स्थापना या विस्तार.

रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को बजट में प्राथमिकता.

टेक्सटाइल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स छूट, सब्सिडी और राहत पैकेज.

पेट्रोल-डीजल पर देशभर में एक समान GST दर लागू करने की मांग.

केंद्र से हिस्सेदारी राशि में वृद्धि और विशेष राज्य का दर्जा.

नेशनल सेंचुरी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग.

उद्यमियों का कहना है कि बजट में इन सुझावों को शामिल किया जाए तो MSME, निर्यात और रोजगार सृजन में तेजी आएगी. जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने जयपुर के इंडस्ट्री लीडर्स से बातचीत की, जहां उन्होंने बजट को राजस्थान के विकास के लिए गेम-चेंजर बताया. राज्य के किसान, उद्योगपति और पर्यटन सेक्टर सभी सेक्टरों में राहत की उम्मीद कर रहे हैं.

यह बजट राजस्थान के लिए इसलिए अहम है क्योंकि राज्य केंद्र से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन मांगों पर सकारात्मक फैसला होता है तो विकसित राजस्थान @2047 का सपना तेजी से पूरा होगा. आमजन, व्यापारी और किसान 1 फरवरी को बजट भाषण पर नजरें टिकाए हुए हैं.

