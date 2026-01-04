Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा में एक भैंस पर छिड़ी जंग, मंदिर में उठा ली कसम तो भी नहीं बनी बात, पुलिस की इस तरकीब से निकला अस्थायी हल

Rajasthan News: कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक भैंस और उसके बछड़े के मालिकाना हक को लेकर दो लोगों—इंद्रजीत केवट और रामलाल मेघवाल—के बीच इतना विवाद हुआ कि पुलिस को करीब चार घंटे मशक्कत करनी पड़ी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 04, 2026, 11:12 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 11:12 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे ने लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे ने लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 2.8°C पहुंचा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 2.8°C पहुंचा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

PM Kisan Samman Nidhi: साल में कब-कब आएगा किसानों के खाते में पैसा? पीएम योजना से मिलने वाला है बड़ा बोनस
6 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

PM Kisan Samman Nidhi: साल में कब-कब आएगा किसानों के खाते में पैसा? पीएम योजना से मिलने वाला है बड़ा बोनस

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!

कोटा में एक भैंस पर छिड़ी जंग, मंदिर में उठा ली कसम तो भी नहीं बनी बात, पुलिस की इस तरकीब से निकला अस्थायी हल

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक अनोखा विवाद सामने आया है, जहां एक भैंस और उसके बछड़े के मालिकाना हक को लेकर दो लोगों ने इतना हंगामा किया कि पुलिस को करीब चार घंटे तक जुटे रहना पड़ा. यह मामला तब शुरू हुआ जब दोनों पक्ष थाने पहुंचकर एक ही भैंस पर अपना-अपना दावा ठोकने लगे. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भैंस को जब्त कर थाने लाया और असली मालिक की पहचान के लिए पशु चिकित्सकीय जांच करवाई.

विवाद की शुरुआत और थाने में हंगामा

कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में बालिता रोड निवासी इंद्रजीत केवट और रामलाल मेघवाल दोनों ने एक ही भैंस पर मालिकाना हक जताया. दोनों पक्ष थाने पहुंचे और जोर-शोर से अपना दावा करने लगे. हंगामा बढ़ता देख थाना अधिकारी कौशल्या गालव ने भैंस को गाड़ी में लोड कर थाने लाया गया. दोनों पक्षों ने भैंस को अपना बताते हुए पुरानी फोटो और अन्य दावे पेश किए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उम्र से तय हुआ फैसला: मेडिकल जांच का सहारा

इंद्रजीत केवट ने भैंस की उम्र करीब 7 साल बताई, जबकि रामलाल मेघवाल ने साढ़े 4 साल कहा. पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए पशु चिकित्सकों की टीम बुलाई और भैंस का मेडिकल परीक्षण करवाया. जांच रिपोर्ट में भैंस की उम्र 4 से 5 साल के बीच पाई गई, जो रामलाल मेघवाल के दावे से मेल खाती थी.

मंदिर में कसम और फोटो के बावजूद नहीं माने दोनों पक्ष

विवाद सुलझाने के प्रयास में पुलिस ने दोनों पक्षों को मंदिर में कसम खाने और भैंस के साथ पुरानी फोटो दिखाने को कहा. इंद्रजीत केवट ने कुछ फोटो पेश किए, लेकिन रामलाल ने भी अपने दावे मजबूत रखे. दोनों पक्ष किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. आखिरकार मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानते हुए पुलिस ने भैंस और उसके बछड़े को रामलाल मेघवाल को सौंप दिया.

पुलिस का अंतिम फैसला और आगे की कार्रवाई

थाना अधिकारी कौशल्या गालव ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल भैंस रामलाल को सौंप दी गई है. इंद्रजीत केवट को ठोस सबूत जैसे खरीद का बिल, पशु मेले की रसीद या अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा गया है. अगर वे मजबूत सबूत लाते हैं, तो मामला फिर से खोला जा सकता है. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की सलाह दी है.

यह अनोखा मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है. लोग पुलिस की इस मेहनत और मेडिकल जांच के आधार पर फैसला लेने की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, ऐसे छोटे-छोटे विवाद ग्रामीण क्षेत्रों में आम हैं, लेकिन पुलिस की चार घंटे की मशक्कत ने इसे खास बना दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news