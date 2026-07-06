/350 करोड़ का साइबर सुरक्षा मिशन अटका, भवन नहीं मिलने से R4C परियोजना अधूरी

जयपुर राजस्थान में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग, बैंक खातों से रकम उड़ाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित साइबर अपराध अब आम चुनौती बन चुके हैं. इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) स्थापित करने की घोषणा की थी. इस परियोजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) की तर्ज पर एक आधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र तैयार करना है. हालांकि परियोजना की सबसे बड़ी रुकावट तकनीक या बजट नहीं, बल्कि एक उपयुक्त भवन का अभाव बन गया है.



350 करोड़ की परियोजना, लेकिन शुरुआत का इंतजार

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सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए करीब 350 करोड़ रुपये की योजना बनाई है, जिसमें पहले चरण के लिए लगभग 180 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी जा चुकी है. प्रस्तावित सेंटर में अत्याधुनिक साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम, AI आधारित डेटा विश्लेषण, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, साइबर हेल्पलाइन 1930 का एकीकृत संचालन तथा डिजिटल सुरक्षा का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जाना है. इसके जरिए साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित जांच और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है.



भवन नहीं मिलने से अलग-अलग जगह काम कर रहीं इकाइयां

पुलिस मुख्यालय के अनुसार जयपुर में अब तक ऐसा सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जहां R4C और सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की सभी इकाइयों को एक साथ संचालित किया जा सके. वर्तमान में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, साइबर क्राइम विंग, टेक्निकल विंग, 1930 हेल्पलाइन और अन्य तकनीकी इकाइयां अलग-अलग कार्यालयों से काम कर रही हैं. इससे जांच में समन्वय, सूचना साझा करने और त्वरित कार्रवाई में देरी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि यदि सभी इकाइयां एक ही परिसर में होंगी तो साइबर अपराधों के मामलों का निस्तारण कहीं अधिक तेजी से किया जा सकेगा.



AI और फोरेंसिक तकनीक से लैस होगा R4C

प्रस्तावित R4C को देश के सबसे आधुनिक साइबर जांच केंद्रों में शामिल करने की योजना है. यहां मेमोरी फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, क्लाउड फोरेंसिक, नेटवर्क फोरेंसिक, मालवेयर फोरेंसिक, क्रिप्टो फोरेंसिक, ऑडियो फोरेंसिक, इमेज एवं वीडियो फोरेंसिक सहित 13 अत्याधुनिक डिजिटल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. इन सुविधाओं के जरिए डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण, डेटा रिकवरी, ऑनलाइन अपराधों की वैज्ञानिक जांच और साइबर हमलों का रियल टाइम विश्लेषण किया जा सकेगा. इससे साइबर अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस की क्षमता कई गुना बढ़ने की उम्मीद है.



बजट घोषणा के बाद भी नहीं मिला स्थायी ठिकाना

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2025-26 में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना का ऐलान किया गया था. इसके बाद वर्ष 2026-27 के बजट में I4C की तर्ज पर R4C के गठन की घोषणा की गई. शुरुआती योजना जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पीछे उपलब्ध भूमि पर बहुमंजिला आधुनिक भवन बनाने की थी, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने वैकल्पिक सरकारी भवन की तलाश शुरू की. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए जाने के बाद मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक भी की. बताया जा रहा है कि जयपुर में एक सरकारी भवन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है.



विशेषज्ञों की राय: एकीकृत व्यवस्था से मिलेगी बड़ी ताकत

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में साइबर अपराध केवल ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि AI आधारित धोखाधड़ी, डेटा चोरी, डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो फ्रॉड और अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में सभी तकनीकी एजेंसियों, फोरेंसिक लैब, हेल्पलाइन और जांच इकाइयों को एक ही परिसर में लाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. इससे रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तेज जांच, बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई संभव होगी. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजस्थान सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए भवन संबंधी बाधा कब दूर करती है और प्रदेश को बहुप्रतीक्षित हाईटेक साइबर सुरक्षा कवच कब मिलता है.

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