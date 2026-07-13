/जयपुर में फिर सुनाई देगी बुलडोजर दहाड़, ऑपरेशन सेक्टर रोड - 2 की जल्द होंगी शुरुआत

Jaipur News : जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने राजधानी में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से ''मिशन सेक्टर रोड-2'' की शुरुआत कर दी है. अभियान के तहत शहर के एक दर्जन से अधिक प्रमुख सेक्टर रोड चिन्हित किए गए हैं, जहां स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सड़क होगी चौड़ी, ट्रैफिक रहेगा सही

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सेक्टर रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देशन में जेडीए की प्रवर्तन शाखा व इंजीनियरिंग विंग के साथ संयुक्त रूप से चिन्हांकन की प्रक्रिया कर ली है. अब सड़क सीमा के भीतर किए गए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. DIG आंनद शर्मा का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सड़क की निर्धारित चौड़ाई को बहाल करना और आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना है.

JDA के प्रवर्तन शाखा के डीआईजी आनंद शर्मा

सेक्टर रोड मूल स्वरूप में आएगी

JDA के प्रवर्तन शाखा के डीआईजी आनंद शर्मा ने बताया कि राजधानी में लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव को देखते हुए यह विशेष अभियान शुरू किया गया है. कई स्थानों पर सड़क सीमा के भीतर किए गए अतिक्रमणों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और जाम की स्थिति बनती है. ऐसे सभी अवैध कब्जों को हटाकर सेक्टर रोड को उनके मूल स्वरूप में लाया जाएगा.

अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर

अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और चिन्हित सभी सेक्टर रोड पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हमारा प्रयास है कि अतिक्रमण हटाने के बाद यातायात व्यवस्था अधिक सुचारु बने, सड़क सुरक्षा में सुधार हो और आम नागरिकों को आवागमन में राहत मिल सके. JDA ने स्पष्ट किया है कि सड़क सीमा में किए गए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.