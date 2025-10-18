Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में छोटे शहराें-कस्बों को बस अड्डों की सौगात! यहां जानिए पूरी लिस्ट

Jaipur News: राजस्थान में अभी तक ज्यादातर छोटे शहरों या कस्बों में केवल रोड साइड बस स्टैंड हैं. यानी कि इन जगहों पर केवल रोडवेज की बुकिंग खिड़की लगी होती है. वहीं यात्री सुविधा के नाम पर केवल इक्का-दुक्का बेंच लगी होती हैं. लेकिन अब इन कस्बों और छोटे शहरों में प्रॉपर बस स्टैंड बने दिखेंगे. यहां से बसें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हो सकेंगी. रोडवेज प्रशासन 11 जगहों पर पहली बार नए बस स्टैंड बनाने जा रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Oct 18, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 02:04 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!
7 Photos
jaipur news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!
7 Photos
thar desert

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने

राजस्थान में छोटे शहराें-कस्बों को बस अड्डों की सौगात! यहां जानिए पूरी लिस्ट

Jaipur News. राजस्थान रोडवेज प्रशासन पहली बार छोटे शहरों और कस्बों में भी बस स्टैंड बनाने जा रहा है. दरअसल रोडवेज प्रशासन अपनी सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रहा है. रोडवेज प्रशासन ने हाल ही में 300 नई बसों की खरीद की है. इसके अलावा बजट घोषणा की अनुपालना में जल्द ही 200 और बसों की खरीद की जाएगी. अपने फ्लीट में नई बसों को बढ़ाने के साथ-साथ ही रोडवेज प्रशासन अब धरातल पर अपने बस अड्डों की स्थिति भी सुधारने जा रहा है. बड़ी बात यह है कि रोडवेज प्रशासन छोटे शहरों और यहां तक कि कुछ कस्बों में भी पहली बार बस स्टैंड बनाने जा रहा है.

अभी तक ज्यादातर छोटे शहरों या कस्बों में केवल रोड साइड बस स्टैंड हैं. यानी कि इन जगहों पर केवल रोडवेज की बुकिंग खिड़की लगी होती है. वहीं यात्री सुविधा के नाम पर केवल इक्का-दुक्का बेंच लगी होती हैं. लेकिन अब इन कस्बों और छोटे शहरों में प्रॉपर बस स्टैंड बने दिखेंगे. यहां से बसें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हो सकेंगी. रोडवेज प्रशासन 11 जगहों पर पहली बार नए बस स्टैंड बनाने जा रहा है. इसके अलावा 19 जगहों पर जहां पहले से रोडवेज के बस स्टैंड बने हुए हैं, वहां सुधार कार्य किए जाएंगे. रोडवेज प्रशासन द्वारा ये विकास कार्य कृषि विपणन बोर्ड को बजट देकर करवाए जा रहे हैं.

यहां बनेंगे 11 नए बस स्टैंड
- मनोहरथाना, झालावाड़ में 1.31 करोड़ की लागत से बनेगा बस स्टैंड
- नागौर के खींवसर में 1.35 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बनेगा
- गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर में 1.20 करोड़, कामां (डीग) में 1.27 करोड़
- डीग शहर में 1.98 करोड़ की लागत से बनेगा बस स्टैंड
- रूपवास(भरतपुर) में 1.18 करोड़, बनेड़ा(शाहपुरा) में 1.25 करोड़
- महवा(दौसा) में 1.21 करोड़, सपोटरा(करौली) में 1.27 करोड़
- खंडेला(सीकर) में 1.23 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बनेगा
- जैसलमेर के पोकरण में 1.20 करोड़ की लागत से तैयार होगा बस स्टैंड

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

19 बस अड्डों में सुधार कार्य भी होंगे
रोडवेज प्रशासन ने 19 शहरों में बस अड्डों पर सुधार कार्य के साथ ही अपने विभिन्न जिलों में स्थित डिपो कार्यालयों ओर कार्यशालाओं की मरम्मत को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है. 19 जिलों में बस अड्डों पर सुधार कार्य करवाए जाएंगे. इसके अलावा 36 डिपो की कार्यशालाओं में मरम्मत कार्य किए जाएंगे. इसके लिए प्रत्येक कार्यशाला के लिए 20 लाख से लेकर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है.


इन शहरों में बस अड्डों पर हो रहे सुधार कार्य
- बारां में 78 लाख, झालावाड़ में 1.30 करोड़ से होंगे विकास कार्य
- श्रीगंगानगर में 1.24 करोड़, अनूपगढ़ में 76 लाख
- टोंक में 80 लाख, धौलपुर में 74 लाख
- बांसवाड़ा में 85 लाख, रतनपुर(डूंगरपुर) में 45 लाख
- नीमकाथाना में 74 लाख, डूंगरपुर में 83 लाख
- आबूरोड में 1 करोड़, सांडेराव(पाली) में 45 लाख
- माउंट आबू में 49 लाख, सिरोही में 1.50 करोड़
- दौसा में 96 लाख, श्रीमाधोपुर में 37 लाख
- सीकर में 81 लाख, खाटूश्यामजी में 74 लाख
- फलौदी में 82 लाख की लागत से किए जाएंगे सुधार कार्य

मार्च 2026 तक निर्माण पूरे करने का लक्ष्य
राज्य के अलग-अलग जिलों में इन 11 नए बस अड्डों के निर्माण और 19 पुराने बस अड्डों पर सुधार कार्य होने से स्थितियां बेहतर हो सकेंगी. राज्य के 30 स्थानों पर प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाओं युक्त रोडवेज बस स्टैंड मिल सकेंगे, रोडवेज प्रशासन का दावा है कि इन सभी बस अड्डों का निर्माण कार्य वर्ष 2026 की पहली तिमाही तक पूरा कर लिया जाएगा. यानी यात्रियों के लिए ये सुविधाएं अगले साल के शुरुआत से ही मिल सकेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news