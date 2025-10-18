Zee Rajasthan
जयपुर परकोटे में अब नहीं चलेंगी बसें और ई-रिक्शा! दीपावली पर जानिए कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Jaipur News: इस साल धनतेरस, रुप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा का त्यौहार दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस अवसर पर बड़ी संख्या में देशी/विदेशी पर्यटक और शहरवासी शहर के मुख्य बाजारों में खरीददारी करने और मुख्य बाजारों में रोशनी की सजावट को देखने के लिए पहुंचेंगे. जिसको देखते हुए यातायात व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए गए हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 18, 2025, 06:42 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 06:42 AM IST

Jaipur News: दीपावली के त्यौहार को देखते हुए परकोटे में खरीदारी करने आने वाले और लाइटिंग देखने आने वाले लोगों के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक परकोटे में कई तरह के बदलाव किए गए हैं ताकि आमजन को सहूलियत हो. परकोटे में खरीदारी करने आने वाले लोग व्हाइट लाइन के अंदर अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे लेकिन शाम 6 बजे के बाद परकोटे में किसी भी तरह के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी.

रामनिवास बाग अंडरग्राउंड पार्किंग में अपने वाहनों को पार्क करने के बाद लोग निशुल्क ई-रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए सांगानेर गेट से परकोटे में प्रवेश कर त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता होते हुए न्यू गेट से बाहर निकल सकेंगे. इसी प्रकार से अजमेरी गेट से ई-रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए लोग छोटी चौपड़, चौड़ा रास्ता होते हुए न्यू गेट से बाहर निकल सकेंगे. वही सड़क पर एक ओर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और वह रोड केवल पैदल चलने वाले लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी.

परकोटे में इस तरह रहेगी यातायात व्यवस्था
हर साल की तरह इस साल भी धनतेरस, रुप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा का त्यौहार दिनांक 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस अवसर पर बड़ी संख्या में देशी/विदेशी पर्यटक और शहरवासी शहर के मुख्य बाजारों में खरीददारी करने और मुख्य बाजारों में रोशनी की सजावट को देखने के लिए पहुंचेंगे. जिसको देखते हुए यातायात व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए गए हैं-

आज से ही 21 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, गणगौरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौडा रास्ता, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, नेहरु बाजार, बापू बाजार में 100 निशुल्क ई-रिक्शाओं को छोड़कर बाकी सभी ई -रिक्शाओं का संचालन प्रतिबन्ध रहेगा.

- साथ ही सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक सिटी/मिनी बसों का संजय सर्किल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट, धोबी घाट व रामगढ़ मोड़ से परकोटे में प्रवेश निषेध रहेगा. बसों को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जाएगा.

- सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक किसी भी प्रकार के माल वाहक वाहनों (साईकिल ट्रोली, ठेले, बैल गाडी व ठेलों में लम्बे पाईप, सरिये आदि से भरे हुए वाहन) का परकोटा, संसार चन्द्र रोड़, एम.आई रोड, अशोका मार्ग, यादगार तिराहा से रामबाग चौराहा, एम.डी रोड में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा.

- धनतेरस पर परकोटे में खरीददारी करने हेतु आने वाले देशी/विदेशी पर्यटक, शहरवासियों के वाहनों की पार्किंग जे.डी.ए. की भूमिगत पार्किंग रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम के अन्दर पार्किंग स्थल पर की जाएगी.

- जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौडा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार में मुख्य मार्गों पर वाहनो की पार्किंग निषेध रहेगी.

समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक
वहीं परकोटे में रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है. चौगान स्टेडियम की पार्किंग में लोग अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे. साथ ही समानांतर मार्गों का प्रयोग कर परकोटे से अंदर-बाहर आ-जा सकेंगे. इसके साथ ही परकोटे में यातायात के सुगम संचालन के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. दीपावली के त्यौहार में परकोटे में आने वाले लोगों को यातायात संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए यातायात व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही आमजन से भी यह अपील की गई है कि वह यातायात व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आवागमन करें और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.

