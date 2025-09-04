Zee Rajasthan
400 साल पुराने गोपाल जी मंदिर से मूर्तियां और छत्र चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महज 15 घंटे में वारदात का खुलासा

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vinay Pant
Published: Sep 04, 2025, 06:33 AM IST | Updated: Sep 04, 2025, 06:33 AM IST

400 साल पुराने गोपाल जी मंदिर से मूर्तियां और छत्र चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महज 15 घंटे में वारदात का खुलासा

Jaipur News: जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके के केशोपुरा गांव में स्थित गोपाल जी मंदिर से 2 सितंबर की रात अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा 400 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां, छत्र, नगदी और अन्य सामान चुरा लिया गया. जलझूलनी ग्यारस पर राधा रानी का नगर भ्रमण होता है और उससे पहले ही मंदिर में चोरी की वारदात होने से ग्रामीण और दर्शनार्थियों में भारी आक्रोश देखा गया.

लोगों की धार्मिक भावनाओं को मद्देनजर नजर रखते हुए डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया. DST वेस्ट, तकनीकी शाखा और भांकरोटा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महज 15 घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के चार बदमाशों को दबोच लिया और उनसे मंदिर से चुराई गई अष्टधातु की बाल गोपाल की मूर्ति, राधा रानी की मूर्ति, एक शिवलिंग, चांदी के छत्र और अन्य सामान बरामद करने में सफलता प्राप्त की.

वारदात का पर्दाफाश करते हुए डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जैसे ही 400 साल पुराने मंदिर में चोरी की वारदात की रिपोर्ट प्राप्त हुई वैसे ही स्पेशल टीम का गठन कर गिरोह का पीछा करना शुरू किया गया. वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें तीन बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए.

जिस पर बदमाशों के संभावित रूट को चिन्हित कर उस रूट पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. फुटेज में एक ट्रक का दो बार मूवमेंट दिखाई दिया. जिस पर उस ट्रक को संदिग्ध मान उसका पीछा किया गया और आगरा हाइवे से बदमाशों को दबोच लिया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आगरा निवासी कुंदन सिंह, अनिल, रघुवीर सिंह और हकीम को गिरफ्तार किया.


पुलिस की गिरफ्त में आया गिरोह काफी शातिर है जिसने वारदात को अंजाम देने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया. साथ ही चुराई गई मूर्तियों और अन्य सामान ट्रक में डाल उसे हाईवे से होते हुए निवाई ले जाया गया. जहां निवाई से ट्रक में मूंगफली के कट्टे लोड किए गए और फिर बदमाश आगरा की ओर निकल पड़े.

हालांकि टेक्निकल एविडेंस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों का पीछा करते हुए पुलिस ने उन्हें समय रहते दबोच लिया. गिरफ्त में आए आरोपी संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं जो मंदिर और मकान में नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते हैं. आरोपियों द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर नकबजनी की वारदातों को अंजाम दिया गया है जिसके संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है.

लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जलझूलनी ग्यारस से पहले ही मंदिर से चुराई गई अष्टधातु की तमाम मूर्तियां बरामद कर ली. साथ ही मूर्तियों को तुरंत ही मंदिर प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया ताकि जलझूलनी ग्यारस का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा सके. पुलिस की त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों के द्वारा काफी सराहना की गई. फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है जिसमें कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.

