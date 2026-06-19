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मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ACB मुख्यालय, बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो

Rajasthan News: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ACB मुख्यालय पहुंचे. ACB मुख्यालय पहुंचकर किरोड़ी लाल बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 19, 2026, 05:33 PM|Updated: Jun 19, 2026, 06:14 PM
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ACB मुख्यालय, बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो
Image Credit: Kirodi Lal Meena

Rajasthan News: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ACB मुख्यालय पहुंचे. कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद किरोड़ी लाल मीणा एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे. ACB मुख्यालय पहुंचकर किरोड़ी लाल बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ACB के सामने कई बड़े सवाल खड़े किए और लिखित में अपनी सारी बातें ACB मुख्यालय लेकर पहुंचे. जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि सिटिंग जज से इसकी जांच हो. मेरा नाम बदनाम करवाया, कहां से लीक हुई एवं इसे किसने वायरल किया. ACB के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ.

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गोविंद डोटासरा ने सीकर में कृषि विभाग के व्यक्ति द्वारा मेरे नाम से 20-20 लाख रुपये लेने, छापेमारी की आड़ में राशि एकत्रिक करने, पहले छापा फिर सेटिंग आदि बयान दिए तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नकली बीज घूस कांड में मंत्री की भूमिका की जांच करने की मांग की. प्रतिपक्ष के नेता श्री टीकाराम जूली, श्री हरीश चौधरी सहित अन्य लोगों ने मुझपर सीधा निशाना साधते हुए पूरे मामले में मेरी मिलीभगत होने के आरोप लगाए.

ACB द्वारा दिनांक 9.06.2026 को दोपहर 1:30 बजे ACB की Website पर FIR अपलोड की गई, जबकि एक FIR के तथ्य पहले ही सामने आने लग गए थे, जिसकी पूरी जांच किया जाना आवश्यक है कि यह जानकारी कहां से लीक हुई एवं इसे किसने वायरल किया. ACB के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ वायरल किए गए तथ्यों का मजमून आपके अवलोकनार्थ सलंग्न है, मुझे पूरा शक है कि ACB ने किसी दबाव में यह गैर कानूनी कार्य किया तथा षडयंत्र रचकर मेरे जैसे आदमी को बदनाम करने का कार्य किया.

यह मजमून दिनांक 10.06.2026 को दैनिक भास्कर सहित अन्य अखबारों में छपा तथा इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया में भी चला, उस मजमून की FIR NO 155/2026, दिनांक 08.06.2026 को पुलिस थाना CPS जयपुर में अंतर्गत धारा 7,7ए,8,12 तथा 61 (2) समय 23:18 बजे Back Date में दर्ज की गई, यानि FIR दर्ज होने से पहले मजमून को ACB द्वारा एक रणनीति के तहत वायरल किया गया.

मैं चाहता हूं कि जनता को जानकारी दी जाए कि यह डॉक्टर कौन है, तथा मंत्री कौन है. आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूं और मंत्री भी हूं, इससे आमजन में मेरे बारे में संशय बना हुआ है, यह गलत धारणा बनी है कि मैं इस प्रकरण में शामिल हूं. जिससे मेरी छवि पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. मेरा आग्रह है कि यह स्पष्टता मीडिया के जरिए जनता के बीच में रखी जानी चाहिए. अगर किन्हीं कारणों से ऐसा किया जाना संभव नहीं हो, तो कृपया मुझे गिरफ्तार कर लें मै गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं.

डोटासरा का यह कहना कि सीकर से पैसे एकत्रित हुए हैं तथा मंत्री की लिप्तता इसमें है, उनसे मेरी लिप्तता के बारे में सबूत मांगे जाएं, अगर वो सबूत नहीं देते हैं तो स्पष्ट करें मैं उनके विरूद्ध मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा. गहलोत साहब का यह कहना है कि नकली बीज घूस कांड में मंत्री तक की भूमिका की जांच हो इसलिए इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है. आप स्पष्ट करें कि मेरी संलिप्तता है या नहीं. मेरी पीड़ा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल में हुए भारी भ्रष्टाचार के संबंध में मेरे द्वारा DOIT, JJM, Food Department आदि के ढेरों मामले ACB को भेजे गए थे. मगर अधिकारियों ने उनपर आज तक कोई उल्लेखित कार्रवाई नहीं की है.

मुझे ऐसा लग रहा है कि ACB किसी दबाव में काम कर मुझे बदनाम करने का काम कर रही है और इस मामले में ACB एक Political Weapon की तरह कार्य कर रही है. दैनिक भास्कर में भी दिनांक 10.06.2026 को खबर छपवाई गई थी. यह भी मेरी छवि को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास था एवं यह एक बड़ा षड़यंत्र है और ACB भी इस षडयंत्र में शामिल लगती है.

आप ACB के मुखिया है कृपया ध्यान रखें "लक्ष्मण रेखा" पार नहीं की जाए तो ठीक रहेगा. अतः उक्त संबंध में वस्तु स्थिति जनता के सामने लाई जाये, यदि नहीं तो में अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत करता हूं कृपया मुझे गिरफ्तार करें.

किरोड़ी लाल मीणा ACB ऑफिस से बाहर आए. किरोड़ी लाल मीणा ने ACB के DG को तीन पत्र दिए. डीजी ने भरोसा दिया कि जांच अधिकारी स्पष्ट करेगा कि डॉक्टर कौन है और मंत्री कौन है. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा- यह पूरी तरह एक षड्यंत्र है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी दूंगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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