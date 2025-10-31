Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

"कपड़ा आ गया, सिलाई के पैसे लाओ"... ऊंट चराने के बहाने पाक बॉर्डर पर हेरोइन लिफ्ट, बुआ रडार पर!

पाकिस्तान से भारत तक नशे की तस्करी करने वाले तस्करों का कोड है जिसे नशे की खेप आते ही दिल्ली और पंजाब के तस्करों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. राजस्थान की एएनटीएफ ने दो ऐसे शातिर नशे के तस्करों को गिरफ़्तार किया है जिनका पाकिस्तान कनेक्शन है और सीमा पार से ये तस्कर मादक पदार्थों के पैकेट फेंककर अपना रैकेट चला रहें है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 31, 2025, 10:27 AM IST | Updated: Oct 31, 2025, 10:27 AM IST

Trending Photos

पुष्कर में विदेशी vs देसी मुकाबला! 'चक दे राजस्थान'मैच में तालियों से गूंजा पूरा मेला मैदान, देखें फोटोज
8 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर में विदेशी vs देसी मुकाबला! 'चक दे राजस्थान'मैच में तालियों से गूंजा पूरा मेला मैदान, देखें फोटोज

राजस्थान के 21 जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3000 से अधिक शादियों पर पड़ेगा असर! पढ़ें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 21 जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3000 से अधिक शादियों पर पड़ेगा असर! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ‘रन फॉर यूनिटी’ में शामिल हुए दिग्गज और युवा, देखें फोटोज
9 Photos
jaipur news

राजस्थान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ‘रन फॉर यूनिटी’ में शामिल हुए दिग्गज और युवा, देखें फोटोज

Kota Weather Update: आज 31 अक्टूबर को कोटा में काले बादलों ने डाला डेरा, बिजली-गरज का अलर्ट जारी
6 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: आज 31 अक्टूबर को कोटा में काले बादलों ने डाला डेरा, बिजली-गरज का अलर्ट जारी

"कपड़ा आ गया, सिलाई के पैसे लाओ"... ऊंट चराने के बहाने पाक बॉर्डर पर हेरोइन लिफ्ट, बुआ रडार पर!

Rajasthan News: राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा रैकेट सामने आया है जिसमें पाकिस्तान से आयी खेप को आगे सप्लाई करने के लिए एक खास कोड वर्ड “ तुम्हारा कपड़ा आ गया है, सिलाई के पैसे लाओ और कपड़े ले जाओ ”

इसका इस्तेमाल भी किया गया.दरअसल ये कोई आम बातचीत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान से भारत तक नशे की तस्करी करने वाले तस्करों का कोड है जिसे नशे की खेप आते ही दिल्ली और पंजाब के तस्करों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. राजस्थान की एएनटीएफ ने दो ऐसे शातिर नशे के तस्करों को गिरफ़्तार किया है जिनका पाकिस्तान कनेक्शन है और सीमा पार से ये तस्कर मादक पदार्थों के पैकेट फेंककर अपना रैकेट चला रहें है.

आईजी ANTF विकास कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रूपये का ईनाम घोषित था. कुख्यात अपराधी बाड़मेर का रहने वाला है,पिता की राह पर चलकर नशे के कारोबार में इस तरह घुस गया कि नाबालिग उम्र से ही नशे को युवा पीढ़ी को परोसकर ज्यादा पैसे कमाने की चाह उसे ले डूबी.आरोपी ने अपने पिता के जेल जाने के बाद कारोबार को देश की अलग-अगल सीमाओं जैसे पंजाब, जैसलमेर, बीकानेर तक फैलाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तस्कर इतना शातिर था कि लम्बे समय तक सीमावर्ती क्षेत्र में खुफिया एजेन्सियों को अपने जाल में फसाकर पाकिस्तान से नशे के कारोबारियों नशे को पकड़वाने का गच्चा देता रहा और इसी आड़ में अपना धन्धा पनपाता और सीमापर के तस्करों से संपर्क स्थापित करता रहा.और सीमापार से आने वाले नशे को दिल्ली, पंजाब तक बेचता था. मादक पदार्थ हेरोईन के प्रति पैकेट पर तस्कर को एक लाख रूपये का कमीशन मिलता था.

क्या है तस्कर का पाकिस्तान कनेक्शन और कोड वर्ड
दरअसल आरोपी की एक बुआ की शादी लगभग 30 वर्ष पहले पाकिस्तान में हुई थी. उस बुआ से सम्पर्क के नाम पर आरोपी का पिता तारबन्दी होने के पूर्व बेरोकटोक पाकिस्तान जाकर माल लाता और भारत में सप्लाई करता था.तारबन्दी होने के बाद धन्धा मन्दा पड़ा तो टेलीफोन से सम्पर्क हुआ. तारबन्दी के पार पैकेट फेके जाते और ऊँट की चराई के नाम पर आस-पास घूमता आरोपी का पिता माल उठा लेता.आरोपी के फोन से पंजाब और दिल्ली के सरगनाओ से सम्पर्क किया जाता. पंजाब व दिल्ली में कई सरगना बन के आते और माल उठा ले जाते.

उन सरगनाओ का आरोपी अपना मौसा बनाकर लोगो से मिलवाता था."तुम्हारा कपड़ा आ गया है, सिलाई के पैसे लाओ और कपड़े ले जाओ" आरोपियों के आपसी संपर्क का ये कोड वर्ड था ताकि कोई फोन सुने तो भी पता न चले कि क्या बात हो रही.माल आते ही पंजाब और दिल्ली के सरगनाओं से संपर्क कर यह कोड वर्ड दिया जाता था. यह अपने आप समझकर आ जाते और कमीशन देकर माल ले जाते.फिलहाल आरोपी राजस्थान के नीमराना से गिरफ़्तार हुआ है और दूसरा तस्कर पश्चिमी राजस्थान से गिरफ़्तार हुआ है.

नाबालिग तस्कर बहुत शातिर था. उसके पिता की गिरफ्तारी के बाद कोड-वर्ड का इस्तेमाल करता. बाड़मेर का रहने वाला नाबालिग ऊंट चराने पाकिस्तान बॉर्डर पर जाता और हेरोइन के पैकेट उठाकर लाता था और किसी को शक नहीं हो, इसके लिए खरीदारों से बकायदा कोड-वर्ड में बात करता था.

नाबालिग हर तस्करी के हर फेरे के एक लाख रुपए कमीशन लेता था. पुलिस को तस्करी में लिप्त होने का शक हुआ तो नाबालिग फरार हो गया. कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने नाबालिग पर 25 हजार रुपए का इनाम भी रखा था. ANTF के आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी नाबालिग पूरे इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ है और पाकिस्तान में रहने वाले ड्रग तस्करों को पहले ही बता देता था कि कब, कहां पर ड्रग के पैकेट फेंकने हैं. उसी इलाके में ऊंट चराने जाता और डिलीवरी लेता. माल लेने आए खरीदारों को वह अपना मौसा बताकर लोगों से मिलवाता था.

वहीं एएनटीएफ ने 8 साल से फरार चल रहे 20 हजार के इनामी तस्कर बाड़मेर निवासी जोगाराम उर्फ जोगेंद्र को भी गिरफ़्तार किया है. आरोपी एमपी से गांजा और अन्य मादक पदार्थ मजदूरों को सप्लाई करता था.ये दोस्तों को कमीशन देकर तस्करी करवाता था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news