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Rajasthan में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कसेगा शिकंजा, 15 अगस्त से शुरू होगा अभियान, जानिए क्या-क्या बदलेगा

Jaipur News: राजस्थान सरकार 15 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करेगी. 30 सितंबर तक नई प्लास्टिक नीति तैयार होगी. तब तक निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर मौजूदा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 05, 2026, 07:17 AM IST | Updated:Aug 05, 2026, 07:17 AM IST
Rajasthan में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कसेगा शिकंजा, 15 अगस्त से शुरू होगा अभियान, जानिए क्या-क्या बदलेगा
Image Credit: राजस्थान को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की चर्चा.

Jaipur News: आजकल जिसे देखो, वही, अंधाधुंध प्लास्टिक का यूज कर रहा है. इसके नाकात्मक परिणाम जानकर भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं रोक रहे हैं. वहीं, राजस्थान सरकार ग्रामीण इलाकों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग के खिलाफ विशेष जनजागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जाए.

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर जताई चिंता

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मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण, पशुधन और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है. उन्होंने कहा कि इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा. बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे.

30 सितंबर तक तैयार होगी नई नीति

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 30 सितंबर तक नई प्लास्टिक नीति का मसौदा तैयार किया जाए. यह नीति प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक योजना का आधार बनेगी.

मौजूदा नियमों के तहत जारी रहेगी कार्रवाई

नई नीति लागू होने तक वर्तमान नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर नियमित निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है.

जनभागीदारी से बनेगा प्लास्टिक मुक्त राजस्थान

मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और संबंधित विभागों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा. लोगों को कपड़े, जूट और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि जनभागीदारी के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त राजस्थान का लक्ष्य हासिल किया जा सके.

पूरी तरह नष्ट होने में सैकड़ों साल लग सकते
सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक बन चुकी है. प्लास्टिक की थैलियां, कप, प्लेट, बोतलें, स्ट्रॉ और पैकेजिंग सामग्री कुछ मिनटों के उपयोग के बाद कचरे में बदल जाती हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह नष्ट होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं. यही कारण है कि प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है.

मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ती है

प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को होता है. यह मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और जमीन की उर्वरता कम कर सकता है. नदियों, तालाबों और समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक जल प्रदूषण बढ़ाता है और जलीय जीवों के लिए जानलेवा साबित होता है. कई बार गाय, बकरी और अन्य पशु प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और कई मामलों में उनकी मौत भी हो जाती है.

लोगों की सेहत पर भी है नकारात्मक असर
मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है. प्लास्टिक को खुले में जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, जो वायु प्रदूषण बढ़ाने के साथ श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. वहीं, प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण भोजन और पानी के जरिए शरीर तक पहुंच सकते हैं, जो लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं.

पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कम करना जरूरी है. इसकी जगह कपड़े या जूट के बैग, स्टील या कांच की बोतलें और दोबारा इस्तेमाल होने वाले उत्पाद अपनाना बेहतर विकल्प हैं. यदि हर व्यक्ति छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाए, तो प्लास्टिक प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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