भजनलाल सरकार का दस स्तंभों वाला बजट, बीकानेर-जोधपुर संभाग में प्रचार शुरू

Rajasthan News: भजनलाल सरकार राज्य बजट को आम जनता के बीच लेकर जाएगी. आज सीएमआर में CM भजनलाल शर्मा ने संभाग स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बजट की खूबियों को आम जनता तक पहुंचाने का आव्हान किया. पूर्व CM वसुंधरा राजे भी कार्यक्रम में शामिल हुई.

भजनलाल सरकार राज्य बजट को आम जनता के बीच प्रचारित करने में जुट गई है. आज सीएम भजनलाल शर्मा ने बीकानेर और जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों से संवाद किया. पार्टी विधायक भी इसमें मौजूद रहे. CM ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति कार्यकर्ता हैं, जिनकी मेहनत के कारण आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है.

भाजपा कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का समर्पण भाव से कार्य करते हैं. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्रीय और राज्य बजट में घोषित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया.

भजनलाल सरकार का बजट दस स्तंभों पर आधारित है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तीकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना शामिल है.

मुख्यमंत्री ने वीबी जी राम जी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि अब गांवों में स्थायी कार्य हो सकेंगे तथा ग्रामीणों का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्तिकरण होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से कानून के प्रावधानों को लेकर झूठ की राजनीति की जा रही है और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इस वर्ष के राज्य बजट में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों के खातों में 10 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी की गई है. CM भजनलाल ने कहा कि अब तक 1 लाख से अधिक को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है. 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख का भर्ती कैलेण्डर जारी किया है. वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं.

संवाद के दौरान बजट और सरकार की जनकल्याणकारी योजनओं को लेकर कार्यकर्ताओं से जिलेवार फीडबैक लिया गया. इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, दामोदरदास अग्रवाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित बीकानेर-जोधपुर संभाग के प्रभारी, सहप्रभारी और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे.

सभी नेताओं ने बजट को सर्व स्पर्शी और प्रदेश के विकास का पर्याय करार दिया. बहरहाल एक ओर बजट का प्रचार प्रसार दूसरी ओर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां... बीजेपी अगले पन्द्रह दिन विधानसभा से लेकर गांव कस्बों में बजट की खूबियों का प्रचार करती नजर आएगी. पार्टी को उम्मीद है कि इससे पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को लाभ होगा.

