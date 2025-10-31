Zee Rajasthan
Jaipur News: फर्जीवाड़ा रोकने को चयन बोर्ड का मास्टरस्ट्रोक: रिजल्ट में भी लगेगी अभ्यर्थी की फोटो!

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में फर्जीवाड़े रोकने के लिए क्रांतिकारी फैसला लिया: रिजल्ट में अभ्यर्थी की फोटो अनिवार्य. आवेदन से नियुक्ति तक एक ही फोटो से पहचान सुनिश्चित होगी, जिससे डमी कैंडिडेट्स व फर्जी प्रमाणपत्रों का खेल खत्म.

Published: Oct 31, 2025, 08:21 AM IST | Updated: Oct 31, 2025, 08:21 AM IST

Jaipur News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है. अब अभ्यर्थियों के परिणाम में भी उनकी फोटो शामिल की जाएगी, ताकि आवेदन से नियुक्ति तक पूरी प्रक्रिया में एक ही चेहरे की पहचान सुनिश्चित हो. यह कदम डमी कैंडिडेट्स, फर्जी प्रमाणपत्र और पहचान छिपाने की कोशिशों को जड़ से खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

फर्जीवाड़े के बढ़ते मामले बने वजह

पिछले कुछ वर्षों में कई विभागों में नियुक्ति के बाद फर्जी दस्तावेज पकड़े गए. डमी अभ्यर्थी, तलाकशुदा/विधवा/दिव्यांग कोटे में फर्जी प्रमाणपत्र और खेल कोटे में जाली सर्टिफिकेट के मामले सामने आए. इन घटनाओं से बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और हजारों वास्तविक अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा. अब बोर्ड ने तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों से इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला है.

पारदर्शिता की नई मिसाल

अब परिणाम जारी होने पर वेबसाइट पर अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, अंक और उसी की फोटो प्रदर्शित होगी, जो आवेदन के समय अपलोड की गई थी. इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से सत्यापन कर सकेगा कि चयनित उम्मीदवार वही है जिसने परीक्षा दी थी. यह कदम न केवल फर्जीवाड़ा रोकेगा, बल्कि अभ्यर्थियों में विश्वास भी बढ़ाएगा.

कानूनी मंजूरी के बाद लागू होगा सिस्टम

वर्तमान में बोर्ड इस नए रिजल्ट मॉडल पर विधिक राय ले रहा है. विशेषज्ञों की मंजूरी मिलते ही इसे सभी भर्ती परीक्षाओं में तुरंत लागू कर दिया जाएगा. बोर्ड का दावा है कि यह सुधार देशभर में मिसाल बनेगा. मेजर आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,....“हमारा लक्ष्य है कि एक भी फर्जी अभ्यर्थी सिस्टम में घुसपैठ न कर सके. फोटो आधारित सत्यापन से पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों सुनिश्चित होंगी.”

यह पहल न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश की भर्ती प्रक्रिया के लिए नया मानक स्थापित करने जा रही है. अब मेहनती अभ्यर्थी को सिर्फ अपनी तैयारी पर भरोसा करना होगा, फर्जीवाड़े का डर नहीं.

