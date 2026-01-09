Zee Rajasthan
कोटपूतली-बहरोड़ में दिल दहला देने वाला हादसा, सोसायटी पार्किंग में कार ने मासूम को कुचला

Kotputli Accident: कोटपूतली-बहरोड़ की उपवन तुलसी सोसायटी की पार्किंग में आज शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. धूप में खेलते हुए 2 साल 11 माह के मासूम बच्चे को एक कार चालक ने कुचल दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Jan 09, 2026, 08:44 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 08:44 PM IST

Kotputli Accident: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ की उपवन तुलसी सोसायटी की पार्किंग में आज शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. धूप में खेलते हुए 2 साल 11 माह के मासूम बच्चे को एक कार चालक ने कुचल दिया. हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया.

बच्चे की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां रेणु यादव मौके पर दौड़ पड़ी और आक्रोशित होकर कार चालक की पिटाई कर दी. इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया. लहूलुहान हालत में परिजन मासूम को तुरंत बहरोड़ के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और सोसायटी में शोक का माहौल छा गया.

मृतक मासूम यश यादव के रूप में हुई है. वह नीमराना क्षेत्र के गांव नयागांव निवासी सोनू यादव उर्फ लक्की (36) का बेटा था. सोनू यादव अपने परिवार के साथ उपवन तुलसी सोसायटी के टॉवर नंबर 07 में किराए पर निवास करता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है.

सोनू ने बताया कि उसकी पत्नी रेणु यादव अपने बेटे यश के साथ सोसायटी परिसर में धूप सेक रही थी. इसी दौरान कार नंबर RJ32 CA 6496 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मासूम को कुचल दिया. परिजनों ने बताया कि सोनू यादव की करीब 6 साल की बड़ी बेटी गुन्नू भी है, जबकि यश मात्र 11 दिन बाद 20 जनवरी को तीन साल का होने वाला था.

हादसे की सूचना मिलते ही सोसायटी के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. सूचना पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे. क्रेन की सहायता से कार को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया. बच्चे का कल रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

