राजस्थान में बिना लाइसेंस और होलोग्राम शराब पर तुरंत दर्ज होंगे केस, सूचना दी तो मिलेगा इनाम!

Jaipur News: आबकारी विभाग की ओर से सोमवार से शुरू किए गए एक माह के विशेष निरोधात्मक अभियान में दूसरे राज्यों से आने वाली शराब पर रोक लगाई जाएगी. राज्य में अवैध शराब बनाने, स्टोर करने, बिक्री करने या परिवहन करने के सभी मामलों पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत 15 जनवरी 2026 तक जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाली शराब पर खासतौर से रोक लगाई जाए. दरअसल पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा से शराब राजस्थान के रूट से गुजरात भेजी जाती है.

वहीं शादी-विवाह के सीजन में शादी-पार्टियों में भी दूसरे राज्यों की सस्ती शराब परोसी जाती है. इसे रोकने के लिए अभियान में आबकारी की सामान्य शाखा और निरोधक दल दोनों को ही सक्रिय किया गया है. आयुक्त ने कहा है कि हाईवेज पर टोल नाकों, संभावित मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए. वहीं आबकारी अधिनियम के तहत फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुए कार्रवाई की जाए. अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य पुलिस की मदद लेते हुए भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

अभियान में ऐसे बरती जाएगी सख्ती

- राज्य में आने वाले स्प्रिट टैंकर्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी

- दुकानों पर शराब पर निर्धारित होलोग्राम लगे होने, एमआरपी पर बिक्री की जांच होगी

- बिना होलोग्राम की शराब बिक्री किए जाने पर की जाएगी कार्रवाई

- बिना लाइसेंस चलने वाले होटल बार, ढाबों, समारोह स्थलों की जांच होगी

- शराब की अवैध बिक्री मिलने पर केस दर्ज किए जाने के निर्देश

- जिले के सभी बार, होटल, रेस्टोरेंट पर लगातार रेड की जाए

- अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जिलेवार योजना बनाकर दौरा करेंगे

- अभियान में आबकारी निरीक्षक-प्रहराधिकारी आवश्यक रूप से शामिल होंगे

- अभियान के दौरान कार्मिक बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे



आबकारी अधिकारियों को चार्जशीट देने की तैयारी

आबकारी आयुक्त ने अभियान के दौरान राजस्व अर्जन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. आयुक्त ने कहा है कि ऐसी शराब दुकानों, जिनकी गारंटी पूर्ति नहीं हुई है. और जिन दुकानों की बकाया गारंटी जमा धरोहर राशि से भी अधिक है. ऐसी सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. वहीं विभाग ने उन सभी जिला आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है, जिनका राजस्व वसूली में प्रदर्शन कमजोर है. गंगानगर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली आदि जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों को चार्जशीट देने की तैयारी की जा रही है.

मुखबिर योजना के प्रचार-प्रसार पर भी फोकस किया

विभाग ने टूरिस्ट सीजन के दौरान मुखबिर योजना के प्रचार-प्रसार पर भी फोकस किया है. इसके तहत अवैध शराब की शिकायत करने पर कुल मूल्य की 8 प्रतिशत तक राशि इनाम स्वरूप दी जाती है. विभाग ने मुखबिर प्रोत्साहन योजना के जरिए भी अवैध शराब पर रोकथाम के लिए कवायद शुरू की है. विभाग का प्रयास है कि राजस्व लक्ष्य को पूरा करते हुए प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके.

